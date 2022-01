ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen in Salzburg soll erweitert werden

Eine Sanierung und ein Zubau wurden beim Gestaltungsbeirat der Stadt Salzburg eingereicht

Dieses Projekt ist eine wichtige Investition in Salzburgs soziale Infrastruktur, mit der wir die Sozialplanung des Landes und der Stadt unterstützen und eine gute Versorgung der Salzburgerinnen und Salzburger im Alter sichern. Unser Ziel ist, dass Salzburg 2027 mit der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen ein hochmodernes Pflegewohnhaus erhält, in welchem die uns anvertrauten Menschen ebenso liebevolle wie professionelle Pflege auf höchstem Niveau erhalten Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB 1/2

Im November 2020, mitten im Lockdown, haben wir in Wien eine Pflegeschule gegründet, die seitdem sehr erfolgreich ausbildet. Denn es gibt zu wenige Pflegekräfte. Wir werden den wachsenden Bedarf an ausgebildetem Pflegepersonal in ÖJAB-Häusern teilweise mit selbst ausgebildetem Nachwuchs abdecken. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB 2/2

Salzburg (OTS) - Die ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) plant, ihre vor 30 Jahren errichtete SeniorInnenwohnanlage Aigen im gleichnamigen Stadtteil der Stadt Salzburg bis zum Jahr 2027 zu vergrößern und zu modernisieren, um dem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen in der Stadt Salzburg gerecht zu werden.

Das Pflegewohnhaus in der Aigner Straße 19 bietet derzeit 118 Plätze ( Web: oejab.at/aigen). In einem ersten Schritt soll ein moderner, einladender Neubau auf dem direkt angrenzenden Gelände errichtet werden. Danach soll das bisherige Gebäude in mehreren Etappen generalsaniert, tiefgreifend modernisiert und um ein Stockwerk erweitert werden. Die Anlage bleibt dabei stets in vollem Betrieb, alle Seniorinnen und Senioren können wohnen bleiben und alle Pflegearbeitsplätze bleiben erhalten. Insgesamt sollen so in Zusammenarbeit mit dem renommierten Salzburger Architekturbüro „Kofler Architects“ rund 160 zeitgemäße Pflegeplätze entstehen.

Geplant sind moderne Hausgemeinschaften mit Einzelzimmern für Bewohnerinnen und Bewohner aller Pflegestufen. Auch für Paare sind Wohnstrukturen möglich. Großzügige Außenbereiche und einladende Terrassen in direkter Nähe zum geschützten Grünland der Stadt Salzburg werden den zukünftigen BewohnerInnen ein Gefühl vermitteln, am Land und doch mitten in der Stadt zu leben. Im neugestalteten Eingangsbereich soll es eine Begegnungszone und in der Mitte der Wohngebäude einen grünen Dorfplatz geben. Das zukünftige ÖJAB-Pflegewohnhaus in Salzburg-Aigen soll ein nach außen offener, lebendiger Sozialraum werden, der wesentliche Infrastruktur für einen ganzen Stadtteil zur Verfügung stellt, von einer Kinderbetreuung im Haus über SeniorInnenberatung bis zu Community Nurses.

Derzeit steht man noch am Beginn der Planungen. Die Salzburger Stadt- und Landespolitik unterstützt und begleitet dieses Projekt von Anfang an und steht dazu in engem Kontakt mit der ÖJAB. Nachdem der Gestaltungsbeirat der Stadt Salzburg dem städtebaulichen Zugang des Projekts in der Sitzung am 26. Jänner 2022 zugestimmt hat, werden in den kommenden Beiratsterminen die Themen „Materialität“ und „Außenraumgestaltung“ bearbeitet. Zeitgleich arbeitet die Baubehörde der Stadt Salzburg daran, die Grundlagen für eine bestmögliche Umsetzung zu schaffen. Sollte der Gestaltungsbeirat der Stadt Salzburg die weiteren Entwürfe der ÖJAB befürworten, wird die ÖJAB das Projekt im Detail den politischen EntscheidungsträgerInnen vorstellen. Deren Zustimmung ist eine Voraussetzung für die weitere Umsetzung.

Neue Pflegeplätze werden jedenfalls dringend benötigt. Die Zahl der PflegegeldbezieherInnen wird sich lt. Statistik Austria bis 2050 nahezu verdoppeln – und dementsprechend auch der Bedarf an stationären Pflegebetten in der Stadt Salzburg.

„ Dieses Projekt ist eine wichtige Investition in Salzburgs soziale Infrastruktur, mit der wir die Sozialplanung des Landes und der Stadt unterstützen und eine gute Versorgung der Salzburgerinnen und Salzburger im Alter sichern. Unser Ziel ist, dass Salzburg 2027 mit der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen ein hochmodernes Pflegewohnhaus erhält, in welchem die uns anvertrauten Menschen ebenso liebevolle wie professionelle Pflege auf höchstem Niveau erhalten “, betont Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB.

Dass die ÖJAB auch in schwierigen Zeiten nicht zögert, zu handeln, wenn es um die soziale Versorgung in Österreich geht, hat sie immer wieder gezeigt. „ Im November 2020, mitten im Lockdown, haben wir in Wien eine Pflegeschule gegründet, die seitdem sehr erfolgreich ausbildet. Denn es gibt zu wenige Pflegekräfte. Wir werden den wachsenden Bedarf an ausgebildetem Pflegepersonal in ÖJAB-Häusern teilweise mit selbst ausgebildetem Nachwuchs abdecken. “

Die ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung ist eine gemeinnützige Trägerorganisation für 21 Studierendenwohnheime und 3 Pflegewohnhäuser in Wien, Güssing im Burgenland und Salzburg-Aigen. Außerdem unterstützt sie jährlich rund 2.000 Jugendliche und Erwachsene durch Berufsausbildung und Berufsorientierung und leistet Entwicklungszusammenarbeit in Burkina Faso im Westen Afrikas. Der unabhängige Verein beschäftigt mehr als 650 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 38 Standorten in Österreich und besteht seit über 75 Jahren. ( Web: www.oejab.at )

Pressefotos – Download in Druckqualität: https://www.oejab.at/ueber-die-oejab/presse-medien

Rückfragen & Kontakt:

ÖJAB, Wolfgang Mohl, Öffentlichkeitsarbeit, 01 5979735-826, wolfgang.mohl @ oejab.at