„kulturMontag“ am 31. Jänner: Dalí trifft Freud, YSL im Dialog mit Picasso & Co., Ukraine-Konflikt aus der Sicht zweier Schriftsteller

Wien (OTS) - Die aktuelle Belvedere-Ausstellung „Dalí trifft Freud“, Yves Saint Laurents Kreationen im Dialog mit den Sammlungen von sechs Pariser Museen und die Ukraine-Krise aus dem Blickwinkel zweier ukrainischer Schriftsteller – Clarissa Stadler präsentiert am 31. Jänner 2022 ab 22.30 Uhr in ORF 2 einen abwechslungsreichen „kulturMontag“. Um 23.15 Uhr steht die Dokumentation „Der Code des Künstlers“ auf dem Programm: Angelika Kellhammer fragt, ob Computer irgendwann genauso kreativ sein werden wie Künstlerinnen und Künstler und wagt einen Blick in die Zukunft.

Obsessionen eines Exzentrikers: Dalí trifft Freud

Royaler Glanz erstrahlt im Wiener Belvedere für eine Ikone des spanischen Surrealismus. Kein Wunder, eröffnet doch das spanische Königspaar die kommende Blockbuster-Schau „Dalí trifft Freud“. Nach einem Jahr umfassender Renovierung wartet das Untere Belvedere mit einem besonderen Highlight auf, das dem Haus satte 700.000 Euro kostet, sind doch Leihgaben aus ganz Europa und Übersee dafür erforderlich. Thematisiert wird ein Gipfeltreffen zwischen dem exzentrischen Schnurrbartträger, Salvador Dalí und dem Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud. Meisterhaft verknüpfte Dalí klassische und fantastische Elemente auf einer traumhaft-unwirklichen Ebene. In seinen Gemälden wie in seinen Filmen setzte er die Sprache des Unbewussten ins Bild, so als ginge es darum, die Erkenntnisse der Psychoanalyse mit den Mitteln der Kunst fortzuschreiben.

Leidenschaftliche Liaison: Yves Saint Laurent & seine Liebe zur Kunst

Sechs Pariser Museen, vom Centre Pompidou bis zum Louvre, zelebrieren den 60. Jahrestag von Yves Saint Laurents erster Modeschau. Am 29. Januar 1962 präsentierte der junge Yves in der Rue Spontini 30 in Paris seine erste Kollektion unter eigenem Namen und stellte damit seinen einzigartigen Stil unter Beweis. Die Pariser Museen stellen Yves Saint Laurents Kreationen in einen Dialog mit ihren Sammlungen, mit Werken von Goya und Matisse, Picasso und Pierre Bonnard, Fernand Léger und André Breton, Lucio Fontana und Andy Warhol. So begegnen einander zum Beispiel im Centre Pompidou Piet Mondrians berühmte „Komposition mit Rot, Blau und Gelb“ und Saint Laurents ebenso berühmtes „Mondrian-Kleid“. Yves Saint Laurent beeinflusste nicht nur die Rezeption der modernen Kunst, er machte sie populär.

Eskalationen, Sanktionen, Reaktionen: Der Ukraine-Konflikt

Hunderttausend russische Soldaten sind an der russisch-ukrainischen Grenze stationiert – die Kriegsgefahr scheint seit Tagen greifbar. Mit Sorge verfolgt der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow den massiven Truppenaufmarsch. Sollte die Lage eskalieren, sind viele Menschenleben bedroht, und die Hoffnung auf Frieden in der Region ist auf Jahre zerstört. Für den „kulturMontag“ werfen Kurkow – sein Roman „Graue Bienen“ erzählt vom Leiden der Zivilbevölkerung in der Ostukraine, vom Alltag zwischen den Frontlinien – und sein russischer Kollege Vladimir Sorokin einen besonderen Blick auf die aktuellen Geschehnisse.

„Der Code des Künstlers“ (23.15 Uhr, ORF 2)

Wenn künstliche Intelligenz dichtet, malt und singt: Kann ein Algorithmus etwas vollständig Neues in die Welt bringen, schöpferisch sein? Ist das Kunst oder Fake? Werden Computer irgendwann genauso kreativ sein wie Künstlerinnen und Künstler? Wird der Mensch aus dem letzten Gebiet verdrängt, in dem er sich einzigartig glaubte: der Kreativität?

