Erstes 5G Einkaufszentrum in Österreich – ShoppingCity Seiersberg und A1 setzen Startschuss für Partnerschaft

Wien/Seiersberg-Pirka (OTS) -

Österreichs drittgrößtes Shopping-Center und führender Mobilfunkanbieter begründen Partnerschaft

Ultraschnelles Internet schafft langfristig Innovationschancen für den stationären Einzelhandel

Inbetriebnahme des neuen 5G Indoor-Netzwerkes für erstes Halbjahr 2022 geplant

Wien/Seiersberg-Pirka: Der Ausbau der neuen Mobilfunkgeneration 5G schreitet in Österreich voran und eröffnet nicht nur den Haushalten und der Industrie völlig neue Digitalisierungschancen. Auch im stationären Einzelhandel ermöglicht der neue Technologiestandard ein hohes Innovationspotential im Bereich von Smart Retail Anwendungen.

A1 und die ShoppingCity Seiersberg setzen daher gemeinsam einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des Shoppings. Als erstes Einkaufszentrum in Österreich startetet die ShoppingCity Seiersberg eine 5G-Partnerschaft mit Österreichs führendem Mobilfunkanbieter A1 und stellt damit die Weichen auf die Zukunft des stationären Einzelhandels.

In den kommenden Monaten wird den Kunden der ShoppingCity Seiersberg 5G von A1 in weiten Bereichen des Einkaufszentrums zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stellt A1 mit maßgeschneiderten Angeboten ultraschnelles 5G zur Verfügung und ermöglicht mit zusätzlichen Small Cells Downloadraten im Gigabit-Bereich. Damit wird der Grundstein zu Smart Retail Anwendungen und zukunftsweisenden interaktiven Shop-Konzepten gelegt.

Ziel der Partnerschaft ist es, Einkaufskunden der ShoppingCity Seiersberg sowie den über 180 Shop-Betreibern durch die ultraschnelle Mobilfunktechnologie in den kommenden Jahren neue Anwendungen nach internationalen Maßstäben zu ermöglichen. Ein qualitatives Einkaufserlebnis gepaart mit modernster Breitbandanbindung stärkt den lokalen Einzelhandel in der Steiermark und ist eine starke Antwort auf den zunehmenden Wertschöpfungsabfluss in Richtung Online-Handels aus dem Ausland.

A1 CEO Marcus Grausam : „Durch die zunehmende Digitalisierung des Handles verändern sich die Anforderungen der Besucher und Shop Betreiber an ihre Einkaufs- und Kundenerlebnisse. Mit dem umfassenden 5G Ausbau setzt die ShoppingCity Seiersberg einen deutlichen Maßstab und eröffnet damit Shops, Dienstleistern und Gastronomiebetrieben ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Denn 5G ermöglicht nicht nur ultraschnelles Internet, sondern ist die Basis des Internets der Dinge und damit der zukünftigen IoT-Anwendungen im Handel. Wir freuen uns, eines der größten Einkaufszentren Österreichs auf diesem innovativen Weg begleiten zu können.“

Ultraschnelles Internet innerhalb des Einkaufzentrums eröffnet neue Innovationschancen

Durch den Aufbau eines innovativen 5G Indoor-Netzwerkes profitieren die Besucher der ShoppingCity Seiersberg in Zukunft von ultraschnellem Internet und genießen ruckelfreies streamen, rasches laden von Inhalten sowie ultraschnelles surfen im Internet.

Auch für Shop-Betreiber bringt dieses Upgrade zahlreiche Vorteile. Der neue 5G-Standard stellt die Grundlage für Innovationen wie Vernetzung einzelner Filialen mit einer Vielzahl von Sensoren genauso, wie den Einsatz von Bild- und Mustererkennung, Augmented Reality oder Robotik dar. Diese neuen Technologien werden in den kommenden Jahrzehnten ein einzigartiges Einkaufserlebnis fördern und Serviceprozesse für die Kunden weiter optimieren.

Dazu die Eigentümer der SC Seiersberg Christian Guzy und Martin Klein : „Technologischer Fortschritt ist ein wichtiger Teil unserer Zukunftsstrategie. Deshalb setzen wir als erstes Einkaufszentrum in Österreich voll auf die neue Mobilfunkgeneration, um den Besuchern das modernste Shopping-Erlebnis zu ermöglichen und den Shop-Betreibern einzigartige Digitalisierungschancen zu eröffnen. Wir freuen uns dieses Projekt gemeinsam mit unserem Digitalisierungspartner A1 umzusetzen zu dürfen.“

Nach einer umfassenden Planungsphase beginnen die Projektpartner Anfang 2022 mit den Ausbauarbeiten in den Räumlichkeiten der SC Seiersberg. Die Inbetriebnahme der neuen 5G-Versorgung ist für das erste Halbjahr 2022 geplant.

Rückfragen & Kontakt:

A1

Mag. Livia Dandrea-Böhm

A1 Unternehmenssprecherin

+43 664 6631452

livia.dandrea-boehm @ a1.at