„Bürgeranwalt“: Kritik an Impfzertifikaten – warum wird in vielen Fällen ein falscher Impfstatus ausgewiesen?

Kritik an Impfzertifikaten – warum wird in vielen Fällen ein falscher Impfstatus ausgewiesen?

In der Volksanwaltschaft und der Redaktion „Bürgeranwalt“ häufen sich die Beschwerden darüber, dass manche Eintragungen im Grünen Pass unlogisch oder schlicht falsch sind. Dass etwa zwei Impfungen eingetragen sind, obwohl dreimal geimpft wurde. Die Volksanwaltschaft fordert eine Richtigstellung.

Pension trotz Nachzahlung nicht neu berechnet? – Volksanwaltschaft fordert Gesetzesnovelle

So wie Walter S. ergeht es einigen Pensionistinnen und Pensionisten bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen in Österreich. Eine Nachzahlung von Beitragsrückständen bei Pensionsantritt führt nicht zur Neuberechnung bzw. Erhöhung der Pension. So ist die derzeitige Rechtslage. Volksanwalt Bernhard Achitz regt eine Gesetzesnovelle an.

Tod wegen zu langer Wartezeit im Spital?

Musste eine 79-jährige Frau zu lange im Spital warten und ist sie auch deshalb verstorben? Ja, sagt ihre Tochter und hat das Spital auf Schadenersatz geklagt: Ihre Mutter habe trotz starker Schmerzen stundenlang in einem Sitzwagerl warten müssen, ehe sie aufgenommen und operiert worden sei. In erster Instanz hat die Tochter vor Gericht verloren – die Berufung allerdings war erfolgreich. „Bürgeranwalt“ hat nachgefragt, mit welcher Begründung Trauerschmerzengeld zugesprochen wurde.

