Zorba/Grüne zum europäischen Datenschutztag: Ohne Zivilgesellschaft und NGOs wäre Fortschritt im Datenschutz nicht möglich

Wien (OTS) - „Heute vor 41 Jahren wurde die Europäische Datenschutzkonvention unterschrieben und damit ein Grundstein des modernen Datenschutzes gelegt", erinnert Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen.



Ob in Bildung, Arbeit oder Gesundheit - in jedem Lebensbereich werden sensible Daten verarbeitet. Deswegen hat die Privatsphäre der Bevölkerung oberste Priorität in der Grünen Netzpolitik. „Der digitale Fortschritt eröffnet große Chancen. Allerdings darf er nicht zum Zwecke der Massenüberwachung missbraucht werden. Das gilt sowohl für Internet-Riesen als auch für den Staat", mahnt Zorba.

„Am heutigen Datenschutztag danke ich der Zivilgesellschaft und den NGOs. Ohne ihr Engagement wären Meilensteine wie die Datenschutzgrundverordnung nicht möglich gewesen", sagt Zorba abschließend.





