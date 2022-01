"Love Island": Sylvie Meis im Rausch der Liebe beim Festival of Love (FOTO)

München (ots) -

Erste Bilder vom Kampagnen-Shooting auf Teneriffa mit der Moderatorin

Alles neu für die Liebe

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" ab Frühjahr bei RTLZWEI

Echt, nah, bunt und völlig neu! Aktuell dreht Sylvie Meis auf Teneriffa die Kampagne für die kommende Frühjahrsstaffel der erfolgreichen Dating-Show "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe". Unter dem Motto "Festival of Love" wird ein Zeichen gesetzt und die "Love Island"-Flagge gehisst.

Beim Marketing-Dreh für die Frühjahrs-Kampagne des international erfolgreichen Dating-Formats setzt Sylvie Meis ein Zeichen für die Liebe. Bei dem Kreativkonzept, das im Festival-Look geshootet wird, demonstriert die Moderatorin gemeinsam mit den Singles für eine neue Zeit der Gefühle. Im Rausch der Liebe kommen sie zusammen, feiern und genießen das Leben. Anführerin Sylvie Meis sammelt die Singles am Strand ein und führt sie zur "Love Island"-Villa, wo die Party am Pool of Love gefeiert wird. Die Suche nach der wahren Liebe und den heißesten Flirts geht endlich wieder los.

"Ich freue mich sehr, dass es bald wieder mit 'Love Island' losgeht. Es wird viele Neuerungen geben. Darauf können sich alle Fans freuen. Aber eines bleibt gleich: Bei 'Love Island' steht die Liebe wieder im Vordergrund und ich bin schon voller Vorfreude, die Islander bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten", so Moderatorin Sylvie Meis.

Mit der neuen Staffel "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" läutet RTLZWEI, der Reality-Sender Nummer eins, erneut den Frühling ein, bei dem abenteuerlustige Singles in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts erleben und dabei die wahre Liebe suchen. Mit der siebten Staffel führt Moderatorin Sylvie Meis zum zweiten Mal durch die beliebte Dating-Show und sorgt dabei für die ein oder andere Überraschung in der Liebesvilla.

"Die Inszenierung der Kampagne auf Teneriffa war mit Sylvie Meis wieder eine große Freude. Die zentrale Kampagnenidee, das Look and Feel in einer Festival Optik zu inszenieren, in deren Mittelpunkt Sylvie und die Islander stehen, hat zu sensationellen Bildern geführt. Eine farbenfrohe, lebenslustige Welt, die voll auf die Marke 'Love Island' einzahlt, ist entstanden und wird nun multimedial ausgestrahlt und ausgespielt," so Carlos Zamorano, Chief Marketing Officer, der die Kampagne mit der Agentur von Herzen entwickelt hat.

Kreativagentur: von Herzen, Geschäftsführer & Director Klaus Schäfer

Mediaagentur: Mediacom

Erstes Bildmaterial vom Kampagnen-Dreh finden Sie hier zum Download.

Copyright: RTLZWEI / Severin Schweiger

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe", im Frühjahr bei RTLZWEI

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Consumer PR

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de