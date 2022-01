Martina Rupp neue Gastgeberin des Science-Podcasts „Am Mikro|skop“

Langjährige ORF-Moderatorin übernimmt Experteninterviews zu aktuellen Themen rund um die Arzneimittelentwicklung und -Produktion

Wien (OTS) - Wo stehen wir in der Krebsforschung? Wie funktioniert Arzneimittelproduktion? Welche Rolle spielen dabei globale Lieferketten? Wie entsteht ein Impfstoff? Und welche Bedeutung haben Patente für die Entwicklung von Medikamenten? Diesen Fragen geht seit vergangenem Jahr der Science-Podcast „Am Mikro|skop“ nach. Dazu werden unabhängige Expert*innen, Wissenschaftler*innen und Branchenvertreter*innen eingeladen, um über die Prozesse und Funktionsweisen im Arzneimittelsektor aufzuklären und ihre Sicht auf die Herausforderungen des Gesundheits- und Pharmabereichs darzulegen. Oberste Priorität hat dabei die sachliche, verständliche Vermittlung von Informationen zu Entscheidungen, Hintergründen und Zusammenhängen im Healthcare-Sektor. Beginnend mit Februar 2022 wird Martina Rupp, ROMY-Preisträgerin als beste Magazin-Moderatorin und vielen Zuseher*innen aus der ORF-Konsumentensendung „konkret“ bekannt, den Host des Podcasts von PULS4-Infochefin Corinna Milborn übernehmen.

Boehringer Ingelheim-Forschungsleiter Darryl McConnell Gast am Weltkrebstag

Ihren Einstand hat sie am 4. Februar, wo sie anlässlich des Weltkrebstags Dr. Darryl McConnell, Leiter des Forschungsstandorts bei Boehringer Ingelheim in Wien, zu den aktuellen Entwicklungen in der Krebsforschung interviewen wird. Er erklärt laientauglich und mitreißend, woran aktuell in der Onkologie geforscht wird und wohin die Reise geht. Ab 4. Februar online unter www.chemiereport.at/am-mikroskop

„Die unvoreingenommene Präsentation von faktenbasiertem Wissen zu Themen rund um die Forschung und Produktion von Medikamenten ist der Schlüssel für die Akzeptanz von neuen Therapien und Entwicklungen im Arzneimittelbereich. Wir freuen uns sehr, dass wir dazu mit Martina Rupp eine versierte, angesehene Interviewerin als Moderatorin für unseren Science-Podcast „Am Mikro|skop“ gewinnen konnten, die sich durch ihre jahrzehntelange, professionelle Tätigkeit ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung erarbeitet hat“, begrüßt Sylvia Hofinger, Geschäftsführerin des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), die Übernahme der Moderation durch Martina Rupp. Auch das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) zeigt sich erfreut über die neue Stimme des Podcasts. FOPI-Präsident Bernhard Ecker: “Corinna Milborn hat bereits mit ihrem unangreifbar kritischen Ruf dazu beigetragen, die Ohren der heimischen Podcast-Hörer*innen für das komplexe Thema Arzneimittelforschung und -produktion zu öffnen. Dafür gilt ihr unser Dank. Ebenso schätzen wir aber auch, dass Martina Rupp den von uns initiierten Podcast fortführt. Nur mit sachlicher Analyse und offenem Visier können Mythen entkräftet und echte Einblicke gewährt werden. Und genau das ist unser Anliegen.“

Über den Science-Podcasts „Am Mikro|skop“:

„Am Mikro|skop“ wurde vom Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) und dem Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) entwickelt, um fachfremdem Publikum Hintergründe und Zusammenhänge der Pharmabranche faktenbasiert und einfach verständlich zu vermitteln.

Über den FCIO:

Der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) ist die gesetzliche Interessenvertretung der chemischen Industrie in Österreich. Derzeit vertritt der Verband mehr als 230 Unternehmen aus der chemischen Industrie, welche neben der Kunststoff- und Pharmaindustrie auch die Produktion von organischen und anorganischen Chemikalien, industriell hergestellte Fasern und Lacken umfassen. Etwa 47.000 Beschäftigte in der chemischen Industrie haben 2020 Waren im Wert von über 15 Milliarden Euro hergestellt. Der FCIO setzt sich für einen ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen und attraktiven Chemiestandort Österreich mit einem forschungs- und technologiefreundlichen Umfeld ein, in dem die chemische Industrie mit ihrer Innovationskraft Lösungen für die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen entwickeln und liefern kann. www.fcio.at

Über das FOPI:

Das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) ist die heimische Interessenvertretung von 24 internationalen Pharmaunternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Als Partner im Gesundheitswesen setzt sich das FOPI für den Zugang zu innovativen Arzneimitteln und damit für die bestmögliche medizinische Versorgung in Österreich ein. Im Dialog mit Patientenorganisationen, Verschreibern und Kostenträgern trägt das FOPI dazu bei, drängende gesellschaftliche Probleme zu lösen. In Summe beschäftigen die FOPI-Mitgliedsunternehmen über 10.000 MitarbeiterInnen in Österreich – das entspricht mehr als der Hälfte aller Beschäftigten in der Pharmabranche und unterstreicht die Bedeutung der FOPI-Mitgliedsunternehmen. www.fopi.at

