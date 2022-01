CGTN: Xi Jinping sendet Glückwunschbrief an das CMG-Forum

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat ein Glückwunschschreiben an das Forum der China Media Group (CMG) gesandt, das am Mittwochabend in Peking eröffnet wurde.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking betonte Xi in seinem Schreiben, China werde der Welt optimierte, sichere und feierliche Olympischen Winterspiele liefern.

Angesichts der Tatsache, dass das Forum unter dem Motto „Gemeinsam für eine Hightech-Winterolympiade" steht, äußerte Xi seine Hoffnung, dass die Teilnehmer des Forums ihre Weisheit durch Diskussionen bündeln und dazu beitragen könnten, den einzigartigen Charme des Wintersports zu präsentieren, den olympischen Geist fortzuführen und die Entwicklung des Wintersports voranzutreiben.

Huang Kunming, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter der Öffentlichkeitsabteilung des Zentralkomitees der KPCh, überbrachte die Glückwünsche von Präsident Xi.

Das Glückwunschschreiben des chinesischen Präsidenten Xi Jinping stehe für Chinas Vertrauen in die Ausrichtung einer erfolgreichen Winterolympiade und drücke die Erwartung des Präsidenten hinsichtlich der Rolle der Medien bei der Verbreitung der olympischen Bewegung und der Förderung des olympischen Geistes aus, erklärte Huang, der selbst ebenfalls eine Rede hielt.

China sei voll und ganz bereit, „umfassende, hocheffiziente und bequeme Dienstleistungen" für Medien aus der ganzen Welt zu bieten, sagte Huang und fügte hinzu, er hoffe, die Mitarbeiter der Medien würden mit „innovativen Konzepten, Methoden und Mitteln" von Peking 2022 berichten, „um ein objektives, faires, positives und gesundes internationales Meinungsumfeld zu schaffen".

Er betonte, wie wichtig es sei, die Solidarität und Zusammenarbeit der Medien zu stärken und angesichts der größten Veränderungen des vergangenen Jahrhunderts, die von einer beispiellosen Pandemie überlagert seien, Innovationen zu fördern.

Weiter begrüßte er die Rolle der Medien beim Aufbau einer Brücke für den Austausch und das gegenseitige Lernen sowie bei der Festigung der zwischenmenschlichen Beziehungen.

Unter dem Motto „Gemeinsam für eine Hightech-Winterolympiade" wurde das Forum von CMG ausgerichtet und vom chinesischen Olympischen Komitee und dem Pekinger Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 mit Unterstützung des chinesischen Ministeriums für Wissenschaft und Technik mitveranstaltet.

Vertreter von 145 Medienunternehmen und internationalen Organisationen aus 78 Ländern und Regionen nahmen online oder persönlich daran teil.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-26/Xi-sends-congratulatory-letter-to-CMG-Forum-178RLEomYZW/index.html

