Red Bull Erzbergrodeo 2022: Die Ampeln stehen auf Grün!

Das Red Bull Erzbergrodeo versammelt vom 16. bis 19. Juni 2022 Extrem-Enduro Athleten aus aller Welt am „Berg aus Eisen“.

Enzersfeld (OTS) - Das Red Bull Erzbergrodeo versammelt vom 16. bis 19. Juni 2022 die Elite des Motorrad-Offroadsports am Steirischen Erzberg. Extrem-Enduro Athleten aus aller Welt können es nach 2 Jahren COVID-19 bedingter Pause kaum erwarten, sich dem „Berg aus Eisen“ entgegenzustellen.

In knapp 140 Tagen verwandelt sich die beschauliche Region rund um den Steirischen Erzberg zum bereits 26ten Mal in das Epizentrum der internationalen Hard Enduro Szene. Das Red Bull Erzbergrodeo ist endlich wieder zurück und wird den „Eisernen Gigant“ unter tausenden Stollenrädern begeisterter Offroad-Motorsportathleten zum Beben bringen. Mit einer erfolgreichen Fahreranmeldungen und dem ungebrochenen Enthusiasmus der weltweiten Enduro-Familie im Rücken, geben die Veranstalter nun erste Details zum größten Dirtbike-Festival der Welt bekannt.

Red Bull Erzbergrodeo Fahreranmeldung: mehr als Tausend angemeldete Teilnehmer

„Wir stehen zur Zeit bei 1.200 angemeldeten Teilnehmern aus ganz Europa. Mit interessierten Fahrern aus anderen Kontinenten sind wir in intensivem Kontakt, hier müssen wir die Pandemie-bedingten Entwicklung von z.B. etwaigen Reisebeschränkungen der nächsten Wochen abwarten. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass wir mit April ein brechend volles Starterfeld mit den gewohnt prominenten Namen für das Red Bull Erzbergrodeo 2022 erreicht haben werden.“, beschreibt Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch den Stand der Dinge. Das Red Bull Erzbergrodeo wird 2022 außerdem als Lauf zur FIM Hard Enduro World Championship für zusätzliche internationale Furore sorgen.

Das größte Motorrad-Offroad-Festival der Welt meldet sich eindrucksvoll zurück

In den vergangenen 1.000 Tagen hat sich der Erzberg stark durch den Erzabbau und viele technische Innovationen des Bergbaubetreibers VA Erzberg verändert. Dies stellt die Red Bull Erzbergrodeo Veranstalter vor große Herausforderungen, schließlich gilt es für 4 Tage im Jahr eine ganze Kleinstadt am Berg aus Eisen zu errichten. Die Vorarbeiten für das weltweit renommierte Event sind daher in vollem Gange und halten die Crew von Organisations-Leiter Mark Schilling schwer auf Trab. „Wir sind bei der Planung der Red Bull Erzbergrodeo Arena, der Fahrerlager und des neuen Besucherverkehr-Leitsystems in enger Absprache mit der VA Erzberg und heben die komplette Logistik hinter der Veranstaltung auf ein völlig neues Level. Die neue Infrastruktur für Teilnehmer und Besucher wird allen Gästen ein unvergleichliches Erlebnis der adrenalingeladenen Action und des spektakulären Rahmenprogramms an den vier Veranstaltungstagen geben.“, beschreibt Schilling den Stand der Vorbereitungen.

Der bereits 2021 angelaufene Kartenvorverkauf entwickelt sich ebenfalls sehr erfolgreich. „Auf redbullerzbergrodeo.com herrscht reges Interesse an den Besucher-Tickets. Wir merken ganz stark, dass die Fans endlich wieder Dirtbike-Action Live vor Ort miterleben möchten. Vor allem VIP-Pakete sind sehr beliebt, da sie ein besonders exklusives Red Bull Erzbergrodeo Erlebnis bieten.“, freut sich Mark Schilling.

Emissionsfreier Motorsport beim Red Bull Erzbergrodeo

Nachdem immer mehr internationale Fahrzeughersteller emissionsfreie Offroad-Sportmotorräder auf den Markt werfen, steht auch das Red Bull Erzbergrodeo der E-Technologie offen gegenüber. „Wir fordern überzeugte Fahrer mit emissionsfreien Fahrzeugen daher auf, beim Red Bull Erzbergrodeo mit an den Start zu gehen. Wir sind gespannt, ob und welche Leistungen im Hard Enduro Rennsport möglich sind und wie weit mit den modernen Enduro-Motorrädern mitgehalten werden kann. Der Erzberg ist mit seinem Layout ein sehr guter Testboden für neue Technologien und unsere unterschiedlichen Rennbewerbe eignen sich hervorragend für einen Check der Leistungsfähigkeit.“, so Katoch. Bereits 2018 stellte sich der US-Hersteller Alta Motors mit einem Elektromotorrad der Herausforderung Erzberg. Ty Tremaine (USA) konnte zwar mit einem Spitzenplatz am 13 km langen Blakläder Iron Road Prolog die erste Startreihe für das Sonntagsrennen erreichen, das ambitionierte Projekt scheiterte jedoch beim Red Bull Erzbergrodeo an der Akku-Reichweite.

Noch härter: geschärftes Red Bull Erzbergrodeo Reglement für 2022

Auch beim Streckenbau stehen die Veranstalter vor neuen Herausforderungen. Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch: „Die Anpassung der Streckenprofile auf das derzeitige Niveau der Athleten ist immer eine gewaltige Aufgabe, die durch die massiven Veränderungen des Erzberg-Areals nicht leichter wird. Durch den bisher recht milden Winter konnten viele neue und alte Streckenteile gesichtet und bewertet werden. Wir sind gut am Weg und können einen spektakulären und gewohnt knackigen Red Bull Erzbergrodeo Streckenverlauf garantieren.“

Neuerungen im Reglement des Red Bull Erzbergrodeo

Neuerungen wird es 2022 auch im Reglement des Red Bull Erzbergrodeo geben. So wird der gesamte Streckenverlauf zur NO-HELP Zone erklärt – Teilnehmer dürfen also im gesamten Rennen keinerlei Hilfe von Zuschauern, Mechanikern oder anderen Teammitgliedern in Anspruch nehmen. Wichtig für die Teams und Begleiter: somit sind auch keine Helfer mehr auf den markierten Rennstrecken erlaubt, die Zeiten der sogenannten „Minder“ sind beim Red Bull Erzbergrodeo Geschichte.

Weiters wird es auf der knapp 35 Kilometer langen Rennstrecke keine Tank- oder Lade-Punkte mehr geben, die Teilnehmer müssen das komplette Rennen mit einer Tank- bzw. Akku-Füllung bestreiten. „Die neuen Bestimmungen entsprechen nicht nur den Pandemie-bedingten Maßnahmen, sie entsprechen vor allem den Anforderungen an das härteste Extrem-Enduro-Event der Szene. Wir schaffen damit gleiche Voraussetzungen auf der Strecke für alle Teilnehmer, vom Werks-Profi bis zum ambitionierten Amateur. Und die Fans können ihre Fahrer in den neuen Besucherzonen entlang der Rennstrecke zu Höchstleistungen antreiben und bleiben so ein wichtiger Teil des Events!“, erklärt Karl Katoch die Anpassungen im Reglement.

Red Bull Erzbergrodeo mit allen bewährten Partnern an Bord

An der Seite des Red Bull Erzbergrodeo stehen 2022 langjährige, bewährte Partner wie Red Bull, KTM, Blakläder, Mitas und Motorex. Mit Wenatex Schlafsystemen und Milwaukee Tools begrüßen die Veranstalter neue Kooperationspartner an Bord. „Nach 2 Jahren Pandemie-bedingter Pause freue ich mich ganz besonders über die Treue unserer bewährten Partner, mit denen wir seit vielen Jahren eng am Erfolg des Red Bull Erzbergrodeo zusammenarbeiten. Mit Wenatex und Milwaukee haben wir neue, renommierte Unternehmen für das Event begeistern können und streben ebenfalls eine langjährige Partnerschaft an.“, beschreibt Mark Schilling die positive wirtschaftliche Seite des Red Bull Erzbergrodeo.

Red Bull Erzbergrodeo Pressekonferenz im April 2022

Gleichzeitig mit dem Steiermark Frühling am Wiener Rathausplatz lädt das Red Bull Erzbergrodeo Anfang April 2022 zur Pressekonferenz mit exklusiven Gästen aus der internationalen Offroad-Motorsportszene. Hier werden weitere Details zur Veranstaltung und Infos zur Live-TV Übertragung des weltweit einzigartigen Events bei ServusTV und auf Red Bull TV bekannt gegeben. Nähere Infos zum Termin folgen in den kommenden Wochen.

