Fünf gute Gründe für Semesterferien im Ski-for-free JUFA Hotel

Die Schneelage ist gut, die Semesterferien sind nahe. Dank der Ski-for-free-Packages der JUFA Hotels ist der Skiurlaub für die ganze Familie auch leistbar.

Graz (OTS) - Fünf gute Gründe für entspannte Familientage im Schnee:



Gratis Ski-Pässe ab der ersten Übernachtung

Die Schneelage ist gut, die Semesterferien sind nahe. In neun JUFA Hotels von der Steiermark, Kärnten und Vorarlberg bis ins Allgäu und den Schwarzwald erhalten Gäste bereits ab der ersten Übernachtung einen kostenlosen Ski-Pass für die in unmittelbarer Nähe liegenden Skigebiete. Mit ihm können sie während des gesamten Aufenthaltes in den Hotels gratis Ski fahren.

Kleine Skigebiete mit viel Platz und Sicherheit

Alle Skigebiete der Aktion bieten ideale Voraussetzungen für Kinder, Anfänger und Wiedereinsteiger. Dass sie meist weniger überlaufen sind, ist auch in diesem Winter gesundheits- und skitechnisch ein entscheidender Vorteil. Skischule und Ausrüstungsverleih gibt es jeweils vor Ort. Perfekte Übungshänge, Märchenwiesen und Zauberteppiche für die Kleinsten machen die ersten Versuche auf Skiern zum Vergnügen.

Jederzeit eine Pause einlegen

Viele JUFA Hotels liegen so nahe an den Skigebieten, dass mittags problemlos Zeit für eine kurze Pause im Hotel ist. Wer nicht den ganzen Tag auf Skiern verbringen möchte, findet in den Hotels außerdem zahlreiche Möglichkeiten für Abwechslung und Entspannung abseits der Piste, etwa in den Indoor- und Outdoor-Kinderspielbereichen und den Wellness-Anlagen der Hotels. Verpflegen kann man sich in den hoteleigenen Restaurants und Cafés.

Mit großzügigen Stornobedingungen flexibel bleiben

Bis sieben Tage vor Anreise kann der Aufenthalt im JUFA Hotel kostenfrei storniert oder umgebucht werden, erst danach fallen Stornokosten in Höhe von 50% an. Somit kann auch in turbulenten Zeiten flexibel und sorgenfrei Urlaub gemacht werden.

Viel Natur für vergnügliche Winter-Aktivitäten

Rund um die JUFA Hotels gibt es viel naturbelassene Winterlandschaft, die zu verschiedensten Aktivitäten einlädt und Abwechslung für die ganze Familie garantiert. Vom Rodeln und Schneeschuh-Wandern bis zum Eis- oder Langlaufen finden sich zahlreiche Möglichkeiten, um eine aktive Pistenpause einzulegen, die allen Spaß macht.

Alle Infos zur Aktion und den einzelnen Skigebieten Ski for free in den JUFA Hotels

