Gesundheits- und Sozialsprecherin Silvia Moser: „ÖVP NÖ und NEOS NÖ lassen Menschen im Pflegebereich im Regen stehen“

Grüner Vorstoß für deutliche Gehaltssteigerung und Bonuszahlung für Angehörige der Pflegeberufe wurde im NÖ Landtag abgelehnt

Es braucht bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, und das bedeutet rasch einen gerechteren Lohn und eine Bonuszahlung für unser Pflegepersonal. Doch ÖVP und NEOS lehnen das Ansinnen der Grünen in Niederösterreich ab und lassen die Menschen im Pflegebereich im Regen stehen Silvia Moser

St. Pölten (OTS) - Eine in der Covid-Krise massiv geforderte Gruppe ist bisher leer ausgegangen, nämlich die Angehörigen der Pflegeberufe in Niederösterreich. Sie sind die Stütze des von der Pandemie so heftig gebeutelten Gesundheits- und Pflegesystems und arbeiten seit zwei Jahren nahezu durchgehend am Limit. „Daher fordern wir Grüne eine Gehaltssteigerung in Höhe von mindestens 10% und eine Bonuszahlung von 1000 Euro für Angehörige der Pflegeberufe in Niederösterreich. Unser Bundesland soll sich seiner Verantwortung stellen und eine Vorreiterrolle gegen den akuten Pflegenotstand übernehmen. Das Land Niederösterreich und Landeshauptfrau Mikl-Leitner könnten nun endlich zeigen, wie unverzichtbar die Menschen in Pflegeberufen für unser Land in der Pandemie und danach sind. Da alle Kliniken und Krankenhäuser Niederösterreichs über die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur zentral verwaltet werden, hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner es in der Hand, dies auf Knopfdruck zu veranlassen“, so die Grüne Gesundheits- und Sozialsprecherin Silvia Moser.

Fakt ist, dass ein akuter Mangel an Pflegepersonal in unserem Bundesland herrscht und die Schließung einzelner Abteilungen oder Wohneinheiten schon erfolgt sind. Menschen im Pflegeberuf arbeiten permanent an ihrer Belastungsgrenze und benötigen endlich eine gebührende, in Zahlen gegossene, Wertschätzung.

„Es braucht bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, und das bedeutet rasch einen gerechteren Lohn und eine Bonuszahlung für unser Pflegepersonal. Doch ÖVP und NEOS lehnen das Ansinnen der Grünen in Niederösterreich ab und lassen die Menschen im Pflegebereich im Regen stehen “, zeigt sich Silvia Moser vom heutigen Abstimmungsergebnis enttäuscht.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at