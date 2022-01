Mantl/Olischar: Klimaschutz braucht Ideen statt Showpolitik

Beispiel an der Klimapolitik des Bundes nehmen - Nachhaltige und effiziente Konzepte seitens Rot-Pink gefordert

Wien (OTS) - „Wien wird seit Jahren in zahlreichen internationalen Rankings als lebenswerteste Stadt der Welt bezeichnet. Attraktive Bauten sowie Grünflächen und Erholungsgebiete tragen dazu bei, dass viele Menschen ihren Lebensmittelpunkt nach Wien verlagern. Doch in den wichtigen Themen des Klimaschutzes ist Wien im Bundesländervergleich Schlusslicht“, so Klimasprecher und Gemeinderat der Wiener Volkspartei, Josef Mantl, im Zuge der heutigen Sitzung des Wiener Landtags.

Der Bund hat mit Konzepten wie dem Klimaticket oder der ökosozialen Steuerreform einen Meilenstein in die richtige Richtung gesetzt und somit eine Vorreiterrolle eingenommen, an der sich die rot-pinke Stadtregierung ein Beispiel nehmen sollte.

„Ökonomie und Ökologie gehen Hand in Hand, unsere heimischen Unternehmer leisten maßgebliches für den Klimaschutz und fördern den „Green Growth“ unserer Stadt. Klimaschutz darf kein Nachteil sein, sondern muss sich für alle lohnen“, so Mantl und weiter: „Unsere Stadtregierung ist in der Pflicht, endlich rasch ins Handeln zu kommen, und sinnvolle Maßnahmen für den Erhalt und Ausbau erneuerbarer Energie zu erarbeiten, denn Worten müssen auch Taten folgen!"

Es gäbe zahlreiche, innovative Konzepte, um eine gerechte und auch Wien würdige Klimapolitik zu führen. „Vom Ausbau der E-Ladestationen über den Ausbau der Öffis bis zur Schaffung von Park & Ride Anlagen gibt es viele Ideen, die wir als Wiener Volkspartei bereits mehrfach eingebracht haben“, so Gemeinderätin Elisabeth Olischar und abschließend: „Aber nicht nur in der Mobilität gibt es viele Ideen, die zum Klimaschutz beitragen. Unsere Stadt bietet weitaus mehr Potential, als derzeit ausgeschöpft wird: wir wollen, dass öffentliche Gebäude „klimafit“ werden. Durch den Ausbau von Photovoltaik, Fassadenbegrünung und Regenwassermanagement. Der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen innerhalb der Stadtgrenzen ist uns ein Anliegen, genauso wie die Herkunftskennzeichnung von Produkten in städtischen Großküchen oder die Förderung innovativer Ideen für die Landwirtschaft. Als Wiener Volkspartei werden wir nach wie vor unsere Ideen einbringen, denn eines ist klar: Klimaschutz braucht Ideen, statt reiner Showpolitik!"

