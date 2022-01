Exyte schließt das Geschäftsjahr 2021 mit Auftragseingang in Rekordhöhe ab

Stuttgart, Germany (ots/PRNewswire) - - Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2021 im Wert von über 8 Milliarden € – mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr

- Starker Absatz bei Halbleitern und Batterien als Hauptgrund für Anstieg der Auftragseingänge

- Äußerst günstige Zukunftsprognose

Exyte ist ein weltweit führender Anbieter für die Planung, Entwicklung und den Bau von Hightech-Anlagen. Das Unternehmen verzeichnete für das Geschäftsjahr 2021 einen Rekordauftragseingang von über 8 Milliarden €. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 100 % im Vergleich zum Vorjahr.

Exyte bedient vorwiegend Kunden in den Bereichen Halbleiter, Life Sciences und Rechenzentren, also Märkte mit langfristig starkem Wachstum. Auf diese Weise wächst das Unternehmen überaus schnell und erreicht ständig neue Rekordwerte. Exyte hatte bereits in den ersten neun Monaten von 2021 mit 5,1 Milliarden € (9M/2020: 3,2 Milliarden €) einen Rekordauftragseingang verbucht. Auch im vierten Quartal 2021 wurden alle Erwartungen mit einem signifikanten Anstieg der Aufträge übertroffen.

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: „Unsere strategische Ausrichtung ist die Basis für den Erfolg von Exyte. Wir haben Projekte im Anlagenbau für die Herstellung von Halbleitern, Batterien und biopharmazeutischen Erzeugnissen gewonnen – Produkte, die aktuell auf dem Markt heiß begehrt sind. Interne Projekte zur Optimierung unserer Abläufe unterstützen das Geschäft und stellen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Als schnell wachsendes Unternehmen wollen wir dieses Jahr über 1.500 offene Stellen besetzen und bieten attraktive Karrierechancen sowie die Möglichkeit, an den weltweit größten und anspruchsvollsten Projekten mitzuarbeiten."

Der anhaltende Boom in der Halbleiter- und Batteriebranche sowie der Bedarf an biopharmazeutischen Anlagen und Rechenzentren werden das Wachstum von Exyte weiter vorantreiben. „Das Jahr 2022 beginnen wir mit einem Auftragsbestand im Wert von über 6 Milliarden € – eine Steigerung von über 100 % im Vergleich zum Vorjahr. Eine bessere Ausgangsposition kann sich Exyte zu Jahresbeginn kaum wünschen", so Peter Schönhofer, CFO bei Exyte. „Neue Projekte in unseren Kernbranchen und vielversprechende Optionen garantieren 2022 ein weiteres Rekordjahr für Exyte."

Über Exyte

Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Lieferung von Anlagen für die Hightech-Industrie. Die einzigartige Expertise für Reinräume und besondere Fertigungsumgebungen beruht auf einer Erfolgsgeschichte von mehr als 100 Jahren. Das Unternehmen agiert auf der ganzen Welt und arbeitet mit den technisch anspruchsvollsten Kunden in Märkten wie der Halbleiter-, Batterie-, Biotech- oder Pharmaindustrie sowie im Bereich Datenzentren zusammen. Seinen Kunden bietet Exyte das gesamte Leistungsspektrum – angefangen bei der Beratung bis hin zum Management schlüsselfertiger Lösungen – unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Unternehmen legt Wert auf vertrauensvolle, langjährige Beziehungen zu seinen Kunden und unterstützt sie bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Exyte mit rund 4.900 hoch motivierten und erfahrenen Mitarbeitern einen Umsatz von 4,1 Milliarden EUR. Mit seinem umfassenden Branchen-Know-how und außergewöhnlichen Mitarbeitern ist das Unternehmen optimal aufgestellt, um seine führende Marktposition weiter auszubauen.

