Fahrbahnen heute überwiegend trocken bis salznass

In höheren Lagen gestreute Schneefahrbahnen und Glättebildung

St. Pölten (OTS) - Heute, Donnerstag, sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich größtenteils trocken bis salznass. In den höheren Lagen des Wald-, Most- und Industrieviertels gibt es überwiegend gestreute Schneefahrbahnen, an exponierten Stellen kommt es zu Glättebildung durch gefrierendes Schmelzwasser. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze und auf der L 135 über das Preiner Gscheid Schneeketten anlegen. Im Raum Neunkirchen, Pottenstein, Persenbeug und Pöggstall kommt es abschnittsweise zu Schneeverwehungen. Die Temperaturen bewegten sich heute am Morgen zwischen -6 Grad in Aspang und Gloggnitz und +4 Grad in Neunkirchen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

