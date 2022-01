Staatssekretärin Mayer zum Tod von Film- und Fernsehproduzent Karl Spiehs

Wien (OTS) - „Gute Unterhaltung war Karl Spiehs‘ Bestimmung, Leidenschaft und Lebenselixier. Viele seiner Filme und TV-Serien sind unvergessliche Bestandteile unserer Populärkultur“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Karl Spiehs war einer der erfolgreichsten Film- und Fernsehproduzenten im deutschsprachigen Raum und erwarb sich damit große Verdienste um die Republik Österreich. Von seinen Kolleginnen und Kollegen wurde er als Mensch mit Handschlagqualität geschätzt. Mit humorigen Filmen wie Die Supernasen oder der TV-Serie Ein Schloss am Wörthersee hinterlässt er einzigartige Zeugnisse österreichischer Unterhaltungskultur. Mit über 400 Filmen, die in rund 40 Ländern ausgestrahlt wurden, hat Karl Spiehs den österreichischen Film und Österreich als Filmkulisse in die Welt getragen. Dafür gebührt ihm unsere große Hochachtung“, so Kulturstaatssekretärin Mayer.

Karl Spiehs wurde 2001 mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, 2006 mit dem Berufstitel Professor und 2018 mit dem Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

