Lotto: Vierfachjackpot – Jänner klingt mit 4,8 Mio.-Pot aus

Joker Jackpot trotz richtiger Joker Zahl – 450.000 Euro warten

Wien (OTS) - Das neue Jahr ist noch keinen Monat alt, und schon gibt es den ersten Vierfachjackpot. Und genau das ist eine Parallele zum Vorjahr, denn auch da gab es den ersten Vierfachjackpot bereits Ende Jänner. Viermal in Folge hat also niemand einen Sechser getippt, und damit warten bei der Ziehung am kommenden Sonntag rund 4,8 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Vier Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 36.000 Euro. Je ein Gewinn geht nach Wien, nach Niederösterreich, nach Oberösterreich und in die Steiermark.

LottoPlus

Ohne Sechser endete auch die LottoPlus Ziehung. Da die Gewinnsumme wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 76 Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer jeweils mehr als 5.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 400.000 Euro.

Joker

Eine in Wien gespielte Lotto Quicktipp-Quittung trug zwar die richtige Joker Zahlenkombination, allerdings war darauf das „Ja“ nicht angekreuzt. Somit gab es keinen Gewinn im ersten Rang, und am Sonntag wartet ein Jackpot, bei dem es um rund 450.000 Euro geht.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Jänner 2022

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.547.027,90 – 4,8 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 35.936,00 102 Fünfer zu je EUR 1.537,30 279 Vierer+ZZ zu je EUR 168,60 5.134 Vierer zu je EUR 50,90 7.583 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 84.778 Dreier zu je EUR 5,20 331.548 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 19 23 36 38 39 Zusatzzahl 7

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Jänner 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 76 Fünfer zu je EUR 5.340,60 3.327 Vierer zu je EUR 20,60 55.828 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 5 17 29 38 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Jänner 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 215.929,68 – 450.000 Euro warten 13 mal EUR 8.800,00 84 mal EUR 880,00 1.111 mal EUR 88,00 10.125 mal EUR 8,00 102.438 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 9 5 5 1 0

