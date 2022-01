Peter Klien begrüßt Caroline Athanasiadis bei „Gute Nacht Österreich“ in ORF 1

Am 28. Jänner um 23.10 Uhr

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 28. Jänner 2022, heißt es um 23.10 Uhr in ORF 1 wieder „Gute Nacht Österreich“! Peter Klien hat sich vor der Wiener Hofburg auf die Lauer gelegt und dabei die Spitzenpolitiker/innen der Republik vors Mikrofon bekommen – mit überraschendem Ergebnis! Als Gast begrüßt er die Schauspielerin, Kabarettistin und „Dancing Stars“-Gewinnerin Caroline Athanasiadis, die sich dem Thema „Wintertourismus in Zeiten von Corona“ widmet.

Außerdem wirft „Gute Nacht Österreich“ einen Blick nach Ostasien:

Kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking stellt Peter Klien die Frage, warum ausgerechnet China, nicht gerade bekannt für Wintersport, der Austragungsort ist und wie die autokratische Führung davon profitiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at