Sittler: Novelle der Bauordnung muss auf breiter Basis diskutiert werden

Opposition ist entsprechend einzubeziehen – Nachholbedarf im Bereich Ortsbildschutz und Nachverdichtung

Wien (OTS) - „Die geplante Novelle der Wiener Bauordnung muss auf breiter Basis diskutiert werden“, so der Wohnbausprecher der Volkspartei Wien, Gemeinderat Peter Sittler angesichts der heutigen Fragestunde.



So habe die Wohnbaustadträtin heute angekündigt, dass im Herbst 2022 zu diesem Thema eine Enquete stattfinden werde. Auf eine entsprechende Nachfrage, wie dieser Prozess konkret ausgestaltet bzw. auf welcher Basis dieser stattfinden werde, wurde von Stadträtin lediglich ausweichend geantwortet. Die Opposition solle aber laut ihrer Ansicht eingebunden werden.



Evident sei, dass es in Zusammenhang mit der Wiener Bauordnung noch vermehrten Nachbesserungsbedarf gebe. Vor allem im Bereich Ortsbildschutz und Nachverdichtung. „Die Opposition muss daher im Zuge dieses Prozess entsprechend gehört und in die Novellierung der Bauordnung einbezogen werden. Alles andere wäre Augenauswischerei und wäre ein erneutes Beispiel, dass es die Wiener SPÖ mit ihren eigenen Versprechen nicht sonderlich ernst meint“, so Sittler abschließend.​

