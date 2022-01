durchblicker verstärkt Team: Andreas Deuschl wird neuer CTO

Wien (OTS) - am 27.01.2022. Andreas Deuschl ist seit November 2021 der neue CTO bei durchblicker, Österreichs größtem Tarifvergleichsportal. Er hat einen starken technischen Background im Bereich IT-Architektur und Sicherheit und leitete in seiner langjährigen Tätigkeit beim Software-Konzern Fabasoft zahlreiche IT-Teams. Zuletzt war Andreas Deuschl als Chief Information Security Officer und Tribe Lead Platform SRE für die Sicherheit und IT-Infrastruktur bei der Internet-Plattform willhaben zuständig. In seinen Teams legt Andreas Deuschl viel Wert auf Agile Leadership, Empowerment und Commitment zu gemeinsamen Zielen.

„Bei durchblicker möchte ich gemeinsam mit einem Team aus vielen hellen Köpfen und vielfältigen Talenten ein tolles Produkt weiterentwickeln“, sagt Andreas Deuschl. „Mein Ziel ist es, eine agile Arbeitsumgebung zu schaffen, die eine rasche Weiterentwicklung ermöglicht. Wir wollen unseren Usern auf der Plattform noch schneller neue und vor allem smarte Features bereitstellen. Der Fokus liegt dabei zunächst auf der Erweiterung und Strukturierung des Teams sowie die dazu nötige technische Basis in Hinblick auf Architektur, Security und Engineering Productivity.”

Reinhold Baudisch freut sich über den Neuzugang: „Mit Andreas Deuschl haben wir einen erfahrenen Leiter von IT-Organisationen an Bord geholt. Mit seinem Kompetenzen-Mix und seiner umfangreichen Erfahrung wird er unsere Entwicklerteams leiten und uns dabei helfen, die IT-Architektur hinter unseren bereits 28 bestehenden Tarifvergleichen zu optimieren und unser weiteres Wachstum vorzubereiten.“

durchblicker positionierte sich zuletzt stark als attraktiver Tech-Arbeitgeber. Der Recruiting-Fokus liegt aktuell im Bereich Software Development: „Wir entwickeln die Technologien hinter unseren Online-Vergleichsrechnern kontinuierlich weiter und verbessern so die User Experience für unsere Kundinnen und Kunden auf durchblicker.at. Daher sind wir insbesondere auf der Suche nach Frontend und Backend Engineers mit fundierten Coding-Skills - idealerweise JavaScript, node.js, react, next.js.“

Über durchblicker

durchblicker ist Österreichs unabhängiges und marktführendes Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsument:innen einen schnellen Marktüberblick und verlässlich und treffsicher individuelle Top-Angebote. Dank einfachem und schnellem Online-Abschluss lassen sich jährlich mehrere Tausend Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker kostenlose Expertenberatung und übernimmt ebenfalls den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien über rund 85 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, sowie topprodukte.at und die Österreichische Fußball Bundesliga.

Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

