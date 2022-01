Post von der Generation Z: „Die Chefredaktion“ jetzt mit neuem Newsletter

Wien (OTS) - Die Bilanz kann sich sehen lassen: Ein Jahr nach Gründung von „Die Chefredaktion“ folgen mehr als 23.000 Menschen der jungen und diversen Redaktion von Melisa Erkurt. Seit Jänner des Vorjahres produziert dort die frühere ORF-Journalistin und Kolumnistin des Jahres 2021 mit einem kleinen Team relevanten Journalismus für junge Leute auf Instagram und seit Kurzem auch auf TikTok.

Ab Sonntag verschickt „Die Chefredaktion“ einmal die Woche via Newsletter Post an all jene, die wissen wollen, wie die „Jungen“ heute denn so ticken. „Immer wieder haben uns Menschen geschrieben, die unsere Inhalte gerne konsumieren würden, aber kein Instagram haben. Für die haben wir uns jetzt etwas überlegt. Sie können unseren Newsletter abonnieren und erhalten jeden Sonntag digitale Post aus der jüngsten Redaktion des Landes.“ Der neue Newsletter ist auf der Plattform Steady zu abonnieren: https://steadyhq.com/en/diechefredaktion/about .

Mit den Erlösen soll auch ein Beitrag zur Finanzierung für „Die Chefredaktion“ geleistet werden. Dafür bekommen Abonnenten exklusiven Einblick in die Lebenswelt der Generation Z, also jene Jugendliche und junge Erwachsene, die rund um die Jahrtausendwende geboren wurden. Diese haben oft so ihre eigenen Erwartungen ans Leben – ein klassischer Fulltime-Job etwa ist nicht mehr darunter. Aber was ist wirklich dran an den Vorurteilen gegenüber dieser Generation? Was interessiert heute 20-Jährige? Und welche Themen erreichen sie noch? Mit dem Newsletter von „Die Chefredaktion“ wird jeder Abonnent mehr darüber erfahren.

Website: https://steadyhq.com/en/diechefredaktion/about

Instagram: https://www.instagram.com/die_chefredaktion/?hl=de



„Die Chefredaktion“ ist eine digitale Neugründung im Rahmen der biber Verlagsgesellschaft mbH MQ/quartier 21, Museumsplatz 1, E-1.4 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Anna Jandrisevits

mail: jandrisevits @ diechefredaktion.at

fon: +43 (0) 1 95 77 528