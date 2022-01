NEOS zum Holocaust-Gedenktag: Wir müssen wachsam bleiben

Beate Meinl-Reisinger: „Auch in Zeiten einer Pandemie und ohne große Gedenkveranstaltungen ist es wichtig, dass wir uns erinnern und uns der großen Verantwortung stellen.“

Wien (OTS) - Der 27. Jänner erinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau an diesem Tag im Jahr 1945. Anlässlich dieses Gedenktages appelliert NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger an alle Menschen, die in Österreich leben, sich stets der Verantwortung, die aus der Erinnerung an die Gräueltaten des Nationalsozialismus entsteht, zu stellen. „Wir gedenken der Toten und Überlebenden des Holocaust und seiner schrecklichen Folgen mit großer Anteilnahme. Und wir verpflichten uns als NEOS, im Gedenken an die Opfer des Holocaust immer wachsam zu bleiben und menschenverachtende Tendenzen in unserer Gesellschaft klar zu benennen und niemals zu akzeptieren. Gerade in einer Zeit der globalen Verunsicherung durch die Pandemie, in der zunehmend antisemitisches Gedankengut verbreitet wird, ist es unabdingbar, dass wir uns an den Holocaust nicht nur erinnern, sondern auch Zivilcourage zeigen und zu widersprechen, wenn antisemitische oder fremdenfeindliche Worte fallen. Das bedeutet Verantwortung zu übernehmen – gerade im Interesse einer lebendigen und vielfältigen Demokratie. Wir müssen wachsam bleiben.“

