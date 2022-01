Guido Cantz: "Mein Sohn ist ein lustiger Vogel" (FOTO)

Hamburg (ots) - Er war jahrelang Gastgeber bei "Verstehen Sie Spaß?", nun moderiert er ab 3. Februar die Neuauflage der Comedy-Show "7 Tage, 7 Köpfe" bei RTL. In der aktuellen GALA (Heft 05/2022, ab heute im Handel) spricht Guido Cantz, 50, darüber, wie es mit dem Fun-Faktor in seinem Privatleben aussieht: Ehefrau Kerstin teile seinen Humor, sei aber auch ein wichtiges Korrektiv: "Wenn Sie sagt: ,Hmm, das finde ich jetzt so halb witzig', dann ändere ich das." Und sein elfjähriger Sohn? "Der ist auch ein lustiger Vogel. Er hört sich gerade Otto an, den Comedy-Helden meiner Jugend. Von ihm macht er vieles nach."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

