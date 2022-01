Holocaust-Gedenktag – SPÖ-Bayr: „Keine Relativierung der Shoa!“

Die Relativierung der Shoa durch falsche Vergleiche darf nicht schweigend hingenommen werden

Wien (OTS/SK) - „Durch die Corona-Pandemie hat die Relativierung der Verbrechen der Nationalsozialist*innen weite Verbreitung gefunden. Doch ungeimpfte Menschen sind nicht ,die neuen Juden‘ und die Maßnahmen der Regierung sind, auch dort, wo sie kritikwürdig sind, nicht ,das neue 1938‘“, mahnt SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr, Generalberichterstatterin gegen Rassismus und Intoleranz der parlamentarischen Versammlung des Europarats. ****

Das Bündnis „Jetzt Zeichen setzen“ nimmt sich der wichtigen Aufgabe des Erinnerns und Mahnens an, damit die katastrophalen und mörderischen Auswirkungen rassistischer Verbrechensideologien nicht in Vergessenheit geraten.

In Videoprojektionen im Rahmen der Gedenkveranstaltung sprechen Zeitzeug*innen und deren Enkel*innen an markanten Orten Wiens zu historischen und aktuellen Ereignissen und was sie uns allen dazu mitgeben möchten.

Coronabedingt wird die Veranstaltung auch heuer wieder hauptsächlich online stattfinden: https://www.facebook.com/jetztzeichensetzen

