App Radar erhält 2 Millionen Euro Investment

Das Grazer Startup bietet Lösungen an, mit denen Apps oder Games in App Stores besser vermarktet und mehr Downloads generiert werden.

Wien (OTS) - 27.1.2022 – Das 2016 gegründete Software-as-a-Service Start-up erhält für die Weiterentwicklung der App Store Marketing Plattform und die geplante Marktexpansion zwei Millionen Euro in einer Pre-Series A Kapitalrunde. Mit dem Investment durch den aws Gründerfonds und eQventure wird App Radar sein Produkt erweitern und in neue Märkte expandieren.

Optimiertes Marketing im App Store

In App Stores finden sich rund 5,7 Millionen unterschiedlicher Apps, täglich kommen rund 4.000 weitere Apps auf den Markt. Das macht es für Unternehmen schwierig, von Kunden gefunden zu werden. Top Rankings und eine gute Sichtbarkeit spielen aber gerade hier eine große Rolle für die Anzahl an generierten Downloads. App Radar unterstützt Unternehmen dabei, dass ihre Apps von Kunden leichter gefunden und häufiger heruntergeladen werden.

Unternehmen sparen 90 Prozent der Zeit, die sie normalerweise für das App Marketing aufwenden

App Radar optimiert die Auftritte in App Stores und unterstützt mit zielgerichteter Marktanalyse bei der Vermarktung von Apps. So werden mithilfe von Big Data, AI-geführten Workflows und leicht verständlichen Dashboards die Sichtbarkeit, das Engagement und die Conversion, also die erfolgreiche Umwandlung eines Besuchers einer Webseite zu einem Kunden, im App Store erhöht. Aktuell nutzen bereits mehr als 1.000 Kunden in 100 verschiedenen Ländern diese Lösung. Das App Radar Team umfasst bereits 50 Personen.

Mit dem Investment zum globalen One-Stop-Shop für App Marketing

In den meisten Fällen werden User von Apps organisch akquiriert, das heißt, sie finden die App durch gezielte Suche im App Store. Mit der steigenden Anzahl an Apps wird es allerdings immer schwieriger, von den Kunden gefunden zu werden. Deshalb nutzen immer mehr Unternehmen Werbung, Social Media, Influencer und andere bezahlte Marketingkanäle für eine Erhöhung der Anzahl von Downloads. Diese veränderten Marktbedingungen sind der Anstoß für eine eingeleitete Weiterentwicklung von App Radar hin zur umfassenden App Marketing Plattform.

Thomas Kriebernegg, Geschäftsführer App Radar, sagt: „Wir haben ein spannendes Jahr 2021 hinter uns. Nicht nur haben wir einen spanischen Mitbewerber übernommen, wir haben uns zusätzlich auch sowohl im Umsatz als auch in der Anzahl unserer Kunden verdoppelt. Daher freut es uns sehr, den aws Gründerfonds als Partner gewonnen zu haben, um unsere ambitionierten Ziele 2022 zu erreichen.“

Christoph Haimberger, Geschäftsführer beim aws Gründerfonds, sagt: „Smartphones erobern die Welt. Die mobile Internetnutzung ist für Unternehmen als auch Nutzer längst die wichtigste Informations- und Medienquelle. Eine globale Chance, für die App Radar eine überzeugende Technologie geschaffen hat. Gemeinsam werden wir die Internationalisierung vorantreiben.“

Christopher Raithle, der zuständige Investment Associate beim aws Gründerfonds über App Radar: „In einem stark wachsenden Markt konnte sich App Radar bereits aufgrund ihrer klaren USPs durch ihre App Store Optimization und Advertising SaaS Plattform als weltweit führender ASO/ASA Provider etablieren. Aufgrund der hohen Qualität des Produkts als auch des Teams konnte App Radar in kurzer Zeit eine beeindruckende Traktion aufbauen, die wir durch unser Investment weiter fördern wollen. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Finanzierungsrunde gemeinsam mit App Radar das Produkt schneller zu einem globalen One-Stop-Shop für App Marketing entwickeln und das Marktpotenzial schneller als geplant ausnutzen können.“

Michael Müller, eQventure Senior Partner, sagt: „Wir unterstützen App Radar als Erstinvestor und freuen uns, an dieser Wachstumsrunde beteiligt zu sein. Der App-Markt zeigt weiterhin ein starkes Wachstum und App Radar hat es in den letzten Jahren geschafft, eine führende Position in der SaaS basierten Optimierung einzunehmen. Besonders die Big Data Analysen und AI-basierte Empfehlungen sind Modelle, in welchen EQV sehr gerne investiert und diese aktiv auf der Internationalisierung begleitet.“

Über App Radar Software GmbH

App Radar ermöglicht Best-Practice-Marketing für alle Unternehmen mit Apps. Es befähigt App-Vermarkter, mehr Nutzer durch organische und bezahlte Nutzerakquise zu erreichen, indem es einfache Analysen und standardisierte Marketing-Workflows kombiniert. Das internationale Team von App Radar arbeitet mit Kunden wie Runtastic, marktguru, DEGIRO, Outdooractive und Kolibri Games zusammen.

App Radar ist ein App-Marketing-Unternehmen, das 2016 von Thomas Kriebernegg und Christian Janesch in Österreich gegründet wurde. App Radar wird von Thomas Kriebernegg, Silvio Peruci und Michael Müller geleitet. https://appradar.com/

Über aws Gründerfonds

aws Gründerfonds ist eine österreichische Venture Capital-Gesellschaft und verfügt über Beteiligungskapital in Höhe von rd. 70 Millionen Euro. Der Investitionsfokus liegt auf österreichischen Startups mit großem Wachstumspotenzial für Anschub- und Anschlussfinanzierungen in der Start-up- und frühen Wachstumsphase (Later Seed und Series-A). Co-Investoren aus dem internationalen Netzwerk werden dabei aktiv eingebunden. Der aws Gründerfonds versteht sich als langfristiger, stabiler Partner und bietet unternehmerisches Venture Capital mit aktiver Unterstützung. Bislang wurden gemeinsam mit Co-Investoren mehr als 499 Millionen Euro in 41 Beteiligungen aus den Bereichen Digital, Deep Tech & Industrie sowie Life Science investiert und zahlreiche Exits erfolgreich abgeschlossen. www.gruenderfonds.at.

Über eQventure

Die 2014 gegründete eQventure ist einer der führenden Venture Capital Geber Österreichs. Neben Wachstumskapital bietet eQventure jungen High-Tech-Unternehmen ein starkes globales Netzwerk und operative Unterstützung an. Hinter eQventure stehen erfolgreiche Unternehmer, die ihr eigenes Geld investieren und hands-on ihre Portfolio-Unternehmen beim schnellen Wachstum unterstützen. Zusätzlich unterstützt der European Investment Fund mit seinem European Angels Fund alle eQventure High-Tech-Investments. www.eqventure.com

