Greco: EPUs sind wesentlicher Teil der Wiener Wirtschaft

EPUs müssen gestärkt werden – „Offensive Zukunft“ bietet maßgebliche Unterstützung

Wien (OTS) - „Trotz aller Bemühungen hat uns die Pandemie noch immer fest im Griff und bestimmt unseren Alltag und unser wirtschaftliches Handeln. Trotzdem müssen wir auch weiterhin an die Zukunft denken – so auch an die über 62.000 Wiener Einpersonenunternehmen in unserer Stadt“, so Gemeinderätin Kasia Greco im Zuge der gestrigen Gemeinderatssitzung.



Diese seien ein wesentlicher Bestandteil der Wiener Wirtschaft. „Denn ohne EPUs wäre Wien ärmer, weniger vielfältig und wirtschaftlich weniger erfolgreich!“ so Greco weiter. Diese seien keine Neuentwicklung der letzten Jahre. Denn der Greißler, der Schneider oder der Wirt ums Eck’ seien schon immer schon das gewesen, was man heute ein „Ein-Personen-Unternehmen“ nennt.



„Heute sind EPUs auch wissensbasierte Dienstleister und hochqualifizierte Fachkräfte, die ihre Produkte und Dienstleistungen über ihr eigenes Unternehmen auf den Markt bringen. Sie sind schnell, flexibel und kompetent. Dadurch haben sich die Kleinstunternehmen im Bewusstsein der Öffentlichkeit in den Vordergrund gespielt und an Bedeutung für die Wirtschaft in unserer Stadt gewonnen“, so die Gemeinderätin.



Es sei daher sehr erfreulich, dass es hier gelungen ist, in intensiver Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wirtschaftskammer Wien, dem waff und der Wirtschaftsagentur Wien, mit der „Offensive Zukunft“ eine Unterstützung zu bieten, welche die Wiener EPUs bestärkt und aus der Krise zu neuen Möglichkeiten und Erfolg führt.



Diese Unterstützung umfasst vor allem Beratung, finanzielle Unterstützung und Bildungsmaßnahmen. Dabei werden unter anderem auch fallweise die Geschäftsmodelle adaptiert, die Netzwerke gestärkt und dort, wo notwendig, die unternehmerischen Fähigkeiten entwickelt.



„Diese Unterstützungsmaßnahmen stehen für eine Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit zwischen Wiener Wirtschaftskammer und der Stadt Wien und sind eine wichtige Basis für die Unterstützung der EPUs“, so Greco weiter und abschließend: „Bitte bleiben sie dran, bleiben wir dran. Denn die Wiener EPUs sind ein wesentlicher und wichtiger Teil unserer Wiener Wirtschaft“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien