ReCarbon schließt eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Mio. USD mit strategischen Investoren ab

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen für Dekarbonisierungslösungen aus dem Silicon Valley kündigt globale Partnerschaften mit wichtigen Branchenführern an.

ReCarbon, (https://recarboninc.com) ist ein Entwickler einer revolutionären Technologieplattform zur Nutzung von Treibhausgasen und gibt heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt. Darüber hinaus geht ReCarbon mit zwei wichtigen Unternehmen eine globale Partnerschaft ein: POSCO, eines der größten Stahlunternehmen der Welt, und GS Holdings Corporation, ein Fortune-500-Energie- und Versorgungsunternehmen.

Der Gründer und CEO von ReCarbon, Dr. Jay Kim, sagte: „Wir sehen ReCarbon als eine Grundlage für globale, klimafreundliche Dekarbonisierungslösungen. Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Finanzierungsrunde und die Unterzeichnung wichtiger Kooperationsvereinbarungen mit POSCO und GS Holdings. Damit beschleunigen wir die Verfügbarkeit unserer Produkte durch unsere Ökosystempartner und forcieren unsere Mission, die Erde wieder zu verbessern."

„Die nachhaltige Dekarbonisierung in schwierigen Industriezweige steht im Mittelpunkt unserer Corporate Citizenship- und den nachhaltigkeitsbezogenen Verantwortungsbereichen unserer ESG-Ziele. Wir sind uns des bedeutenden Beitrags bewusst, den ReCarbon leisten wird, um POSCO und anderen Unternehmen dabei zu helfen, diese entscheidenden Ziele für die globale Nachhaltigkeit der Industrie zu erreichen. Wir freuen uns, diese Risikokapitalinvestition in ReCarbon zu tätigen, um weitreichende positive Auswirkungen auf das Klima zu erzielen." - Herr Daeho Shin, Gruppenleiter, POSCO Venture Fund Group

„Als strategischer Investor von ReCarbon setzt GS Holdings sein Engagement fort, in Unternehmen zu investieren, die die gemeinsame Vision haben, zukünftiges Wachstum durch digitale und klimafreundliche Technologien zu fördern. In Zusammenarbeit mit GS sind wir überzeugt , dass die Anwendung der exzellenten Technologie von ReCarbon hervorragende Ergebnisse im zukünftigen kohlenstofffreien Zeitalter hervorbringen wird." - Herr Suh Hong Hur, Senior Executive Vice President, GS Holdings

Diese wichtigen Entwicklungen im weiteren Ausbau seines Netzwerks von Industriepartnern und Interessengruppen unterstreichen die raschen Fortschritte von ReCarbon bei der Geschäftsentwicklung.

Informationen zu ReCarbon: ReCarbon ist ein Energie- und Technologieunternehmen, das Treibhausgase in wertvolle Energie und dekarbonisierte Produkte wie Wasserstoff und Synthesegas umwandelt.

Informationen zu POSCO: Seit 12 Jahren in Folge einer der wettbewerbsfähigsten Stahlproduzenten der Welt. POSCO ( https://posco.com ) verfolgt die Ziele „Corporate Citizenship: Building a Better Future Together", einschließlich wesentlicher ESG-Ziele.

Informationen zu GS Holdings Corporation: Der achtgrößte globale Mischkonzern mit Sitz in Korea. GS Holdings ( https://gs.co.kr ) verwaltet eine Reihe von Tochtergesellschaften, die über GS Energy und GS Caltex eine führende Rolle im Energie- und Kraftstoffsektor einnehmen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1037343/ReCarbon_Logo.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1730668/posco.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1730669/GS.jpg

