Max-Ophüls-Preis: Staatssekretärin Mayer freut sich über fulminanten Auftakt für das Filmfestivaljahr 2022

Wien (OTS) - „Das Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken ist eine der wichtigsten Nachwuchsplattformen für den Film im deutschsprachigen Raum – die zahlreichen Preise für Vertreter:innen unserer jungen Generation sind ein starkes Ausrufezeichen und Beleg für die Vitalität und Originalität des österreichischen Films auch in Krisenzeiten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Die geehrten Filmkünstlerinnen und Filmkünstler aus Österreich eröffnen fulminant den Festivalreigen im Jahr 2022. Ich freue mich, dass durch diese zahlreichen Anerkennungen auch die öffentliche Filmförderung in ihrem Engagement Bestätigung findet. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern – und im Besonderen dem Hauptpreisträger „Moneyboys“ von Regisseur C.B. Yi – ganz herzlich zur Auszeichnung und wünsche allen uraufgeführten Filmen erfolgreiche Festivalkarrieren.“

