Ausgezeichnet: Schindler-Innovation für mehr Sicherheit in der Pandemie

CleanMobility Lösungen: Hygiene und Sicherheit in Aufzügen, auf Fahrtreppen und Fahrsteigen

Wien (OTS) - Schindler "UV CleanAir" für saubere Luft in der Aufzugskabine erhält den Detail Product Award 2021. Mit dieser nachrüstbaren Lösung werden Keime und Viren in der Luft mithilfe von UV-C-Licht unschädlich gemacht. In der Kategorie Gebäudetechnik entschieden sich die Leser*innen der Architekturzeitschrift Detail für die Innovation aus der Schindler CleanMobility-Reihe.

Im Fokus: Schutz der Fahrgäste vor Viren und Bakterien

Um allen, die auf Aufzüge angewiesen sind, eine sichere Fortbewegung zu ermöglichen, hat Schindler bewährte Verfahren aus der Medizin sowie Lebensmittelproduktion genutzt und nachrüstbare CleanMobility-Lösungen für Aufzüge wie auch Fahrtreppen entwickelt. Beim Produkt UV CleanAir für gereinigte Luft werden Keime und Viren mithilfe von UV-C-Licht dauerhaft unschädlich gemacht.

Innovation mit Wert für die Gesellschaft

Schindler ist damit das erste Aufzugsunternehmen, das auf die vertikale Mobilität optimierte und sehr effektive Hygienelösungen entwickelt hat. Diese Leistung ist nun auch mit dem Detail Product Award gewürdigt worden, dessen Verleihung – nach einer Vorauswahl durch eine Jury – von den Leser*innen bestimmt wird.

Die Bewertung der eingereichten Produkte erfolgte unter anderem hinsichtlich Innovationscharakter, Funktionalität, Nachhaltigkeit, Integrationsfähigkeit und Gestaltung. UV CleanAir konnte in allen Bereichen überzeugen: Es lässt sich in Neuanlagen sowie bestehende Aufzüge aller Hersteller integrieren und besitzt einen geringen Energieverbrauch. Außerdem besticht es bei geringer Größe durch ein modernes Design.

Gemeinsam durch die Pandemie

Aufzüge, insbesondere in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Shoppingcentern sowie Wohn- oder Bürogebäuden bergen trotz Hygiene- und Abstandsregeln ein erhöhtes Übertragungsrisiko. Denn infektiöse Aerosole verbleiben laut einer Studie der Universität Amsterdam bis zu 30 Minuten in der Kabinenluft. Mit den CleanMobility-Lösungen CleanAir sowie CleanCar für saubere Aufzüge leisten Schindler und Aufzugsbetreiber gemeinsam einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit von Fahrgästen.

