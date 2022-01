FPÖ – Reifenberger: Ende des Lockdowns für Ungeimpfte ist ein reiner Etikettenschwindel!

Wien (OTS) - „Das Ende des Lockdowns für Ungeimpfte ist ein reiner Etikettenschwindel, denn der Kunst- und Kulturbereich stirbt weiterhin leise unter den unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen von ÖVP und Grünen“, kritisierte heute der freiheitliche Kunst- und Kultursprecher NAbg. Volker Reifenberger.

„Trotz der niedrigen Hospitalisierungsrate hält die Regierung aber weiter an der Ungleichbehandlung von Bürgern in Form der 2G-Regel fest. Somit können Ungeimpfte nach wie vor ihre Freiheitsrechte wie beispielsweise den Theaterbesuch nicht wahrnehmen. Die Kulturbranche leidet seit nunmehr zwei Jahren unter enormen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen, daher muss diese Regel rasch abgeschafft werden, so wie es viele europäische Staaten schon länger vormachen. Diese Regierung hält sich nicht an ihren eigenen Stufenplan und ist somit rücktrittsreif“, sagte Reifenberger.

