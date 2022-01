NEOS Wien/Konrad: Wien gibt jungen Menschen berufliche Perspektiven

Jörg Konrad: „Fortschrittskoalition unterstützt bei besonderen Herausforderungen in der Arbeitswelt nach Corona!“

Wien (OTS) - Die Aktuelle Stunde im Wiener Gemeinderat am Mittwoch widmete NEOS den besonderen Herausforderungen, die junge Menschen in der Arbeitswelt während und nach der Pandemie zu bewältigen haben. NEOS Wien Sozial- und Arbeitsmarktsprecher Jörg Konrad: „Junge Menschen waren und sind in vielerlei Hinsicht die Hauptbetroffenen der Corona-Krise. Ihr soziales Leben war stark eingeschränkt, die Herausforderungen in der Schule und Ausbildung enorm und die psychischen Auswirkungen haben stetig zugenommen. Aber auch die Erschütterungen am Arbeitsmarkt haben junge Menschen besonders stark zu spüren bekommen. Als Fortschrittskoalition sehen wir es als unsere Pflicht an, alles daran zu setzen, dass junge Menschen wieder Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln können!“

Konkret werde vor allem intensiv in Aus- und Weiterbildung in Wien investiert, so Konrad, um das Potential von jungen Menschen optimal zu fördern und ihnen so Chancen zu sichern und auch den Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften für einen starken Wirtschaftsstandort abdecken zu können.

So hat die SPÖ-NEOS-Koalition etwa ein umfangreiches Lehrlingspaket geschnürt, das Lehrstellensuchende und Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, fördert. Das Gründungsstipendium ermöglicht jenen, die erstmals den Weg in die Selbständigkeit versuchen, einen leichteren Start in eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft. „Über den waff fördern wir längere Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Elementarpädagogik“, ergänzt Jörg Konrad. „Für das Ausbildungsgeld haben wir 31,5 Mio. Euro freigemacht und können so gezielt Menschen unterstützen, die in diesen Bereichen ihre berufliche Zukunft sehen!“ Auch für Mädchen und junge Frauen, die von der Krise oftmals besonders betroffen waren, wurden spezielle Förder- und Beratungsangebote konzipiert. So etwa das Projekt „Basis“, das vom Verein Sprungbrett durchgeführt wird, und Mädchen und jungen Frauen die Teilhabe am beruflichen und sozialen Leben ermöglichen soll.

Wien investiert in seine Zukunft – Wien investiert in die Chancen und Perspektiven der jungen Menschen dieser Stadt!

