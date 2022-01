Zierfuß/Janoch: Förderung von Kindergärten und Verbesserung von Arbeitsbedingungen für Pädagogen muss gesichert werden

Kosten- und Leistungsrechnung in Wiener Kindergärten transparenter gestalten

Wien (OTS) - Kindergärten sind die erste Bildungseinrichtung, und spielen im Leben unserer Jüngsten eine wesentliche Rolle. „Dass die Stadtregierung 13 Millionen Euro jährlich mehr für Kindergärten zu Verfügung stellt ist ein guter Anfang, der jedoch weit ausbaufähig ist“, so der Bildungssprecher und Gemeinderat der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß.

Denn private Kindergärten werden im Durchschnitt immer noch schlechter gestellt, als städtische. „Es ist bezeichnend, dass es über die Verteilung von Förderungen keine Zahlen gibt. Eine derartig intransparente Kosten- und Leistungsrechnung zeigt nur auf, dass die Ungerechtigkeit gegenüber privaten Kindergärten leider traurige Realität ist“, so Zierfuß und weiter: „Jedes Kind ist gleich viel wert! Es kann nicht sein, dass die Förderung pro Kind in privaten Einrichtungen die Hälfte dessen beträgt, was in städtischen Kindergärten zu Verfügung gestellt wird.“ Außerdem müssen die Arbeitsbedingungen von Pädagoginnen und Pädagogen verbessert werden, beispielweise durch ein Stufenplanmodell, um kleinere Gruppen von Kindern verwirklichen zu können.

„Der Kindergarten ist der erste Ort, wo Bildung anfängt. Dieser darf durch falsche Politik nicht zum Stillstand verurteilt werden. Denn jedes Kind hat das Recht auf einen erfüllten, ganzheitlichen und gut betreuten Kindergartenalltag“, ergänzt Familiensprecherin Gemeinderätin Silvia Janoch.

Damit Pädagoginnen und Pädagogen weiterhin professionell arbeiten können und nicht nach kurzer Zeit erschöpft sind oder wieder aussteigen, brauchen sie vor allem mehr Zeit für jedes einzelne Kind, für Reflexion, für Austausch und genügend Zeit für Planungen. „Doch bei aktuellen Personalmangel ist das erschwerend und nicht umsetzbar!“, so Janoch weiter.

„Treffen wir endlich richtungsweisende Entscheidungen, die allen Kindergartenkindern in Wien zugutekommen! Davon profitiert jedes einzelne Kind! Denn eines muss jedem bewusst sein - unser Alltag ist deren Zukunft!“, so Janoch abschließend.

