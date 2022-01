SPÖ-Bayr als Generalberichterstatterin gegen Rassismus und Intoleranz gewählt

Wien (OTS/SK) - „Seit Ausbruch der Corona-Pandemie florieren Verschwörungsmythen, die keine Berührungsangst mit Antisemitismus, Rassismus und Homophobie haben. Umso wichtiger ist es hier klar politisch Stellung zu beziehen“, betont Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für Globale Entwicklung, die gestern von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, einstimmig zur Generalberichterstatterin gegen Rassismus und Intoleranz gewählt wurde. ****

„Ich setze mich vehement für die Bekämpfung von Verhetzung, rassistischer Gewalt und jeglicher Diskriminierung ein und hoffe, dass unsere Arbeit in der parlamentarischen Versammlung des Europarats Einfluss auf verbesserte rechtliche Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten nehmen wird“, so Bayr.

Bayr arbeitet derzeit als Delegierte in der parlamentarischen Versammlung des Europarats an einem Bericht zur Bekämpfung des Antisemitismus in Europa und wird in Rahmen ihrer neuen Aufgabe als Generalberichterstatterin auch die europaweite parlamentarische Allianz “No Hate” koordinieren.

Der Europarat wurde nach den zweiten Weltkrieg gegründet, um die Menschenrechte, die parlamentarische Demokratie sowie die Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Es ist ein Zusammenschluss von 47 Mitgliedstaaten, 27 Mitglieder davon sind auch Teil der Europäischen Union. (Schluss) up



