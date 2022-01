Innovative Jobs bei der Stadt: Bewerbungen für zweiten Durchlauf

Wiener Pilotprojekt für Zukunftsberufe: Attraktive Berufsfelder in der Verwaltung mit Studienberechtigungsprüfung

Wien (OTS) - Vor dem Sommer hat die Stadt ein Pilotprojekt für Zukunftsberufe für arbeitslose junge Menschen ins Leben gerufen – jetzt läuft noch bis 1. Februar die Bewerbungsfrist für den zweiten Durchlauf: In Kooperation mit dem waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds wurde eine völlig neue Ausbildung konzipiert: Im Mittelpunkt stehen dabei spezialisierte Aufgaben innerhalb der Stadt – vom Personalbereich bis hin zu Aufgaben im Kundinnen- und Kundenservice. Besonderes Highlight: Gleichzeitig zur praktischen und theoretischen Ausbildung bei der Stadt absolvieren die TeilnehmerInnen die Studienberechtigungsprüfung.

„Junge Menschen brauchen konkrete Perspektiven“, ist Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „Deshalb haben wir hier als Stadt auch eine besondere Verantwortung.“

„Projekte mit Zukunft gelingen in Wien besser, weil die Sozialpartnerschaft hier lebt und funktioniert“, betont der Vorsitzende der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Christian Meidlinger. Was noch hinzu kommt: „In den nächsten Jahren gehen viele Beschäftigte der Stadt in die verdiente Pension. Durch den demografischen Wandel droht Wissen verloren zu gehen. Daher kommt die Investition in Zukunftsberufe genau zur richtigen Zeit.“

Jobs in mehreren Bereichen der Stadt

Die Ausbildung wurde 2021 gemeinsam mit dem waff entwickelt und startete in mehreren Bereichen der Stadt Wien: So zum Beispiel in der Stadt Wien-Digital, der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht oder der Magistratsdirektion.

Ergänzend dazu wird die Studienberechtigungsprüfung abgelegt, die Dienstausbildung erfolgt an der Wien-Akademie, dem Aus- und Weiterbildungszentrum der Stadt Wien. „Besonders wichtig ist uns, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Ausbildungszeit sozialversichert sind“, so Czernohorszky. Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch den waff in Kooperation mit dem AMS, für alle besteht nach erfolgreichem Abschluss die Perspektive auf einen Job bei der Stadt.

Innovativ ist aber nicht nur das Modell, sondern auch der Inhalt der Ausbildung: Besonderes Augenmerk wurde im Ausbildungsplan auf die Themen Betriebswirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie und sozial-kommunikative Kompetenzen gelegt. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prägen entscheidend das Bild der Stadt in der Bevölkerung, deshalb ist uns eine Ausbildung mit vielfältigen Kompetenzen besonders wichtig!“ so Stadtrat Czernohorszky.

Der erste Durchgang ist am 1. September 2021 gestartet – die Gruppe durchläuft derzeit die Ausbildung und soll Ende November 2022 abschließen.

Infos und Anmeldungen für Interessierte gibt es beim waff unter 01 217 48 777 bzw. ai-kundInnencenter@waff.at.

