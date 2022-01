110 Polizistinnen und Polizisten sorgten für sicheres „Nightrace“ in Schladming

Mehr als 500 Covid-Kontrollen rund um das Rennen - Zwölf Anzeigen erstattet

Wien (OTS) - „Der Nachtslalom in Schladming ist nicht nur für die Rennläufer, sondern auch für unsere Polizistinnen und Polizisten eine besondere Herausforderung. Sie haben mit ihrem professionellen Einsatz einmal mehr für ein sicheres Umfeld beim Rennen gesorgt“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

Zwtl.: Engmaschige Kontrollen und Verständnis für Polizeiarbeit

Knapp 1.000 Zuseher konnten unter strengen Covid-Auflagen die Skifahrer auf dem Zielhang der Planai anfeuern. Bereits im Vorfeld hatte die Polizei schwerpunktmäßige Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen rund um das Rennen angekündigt. Den ganzen Tag über führten Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftseinheit (BE) mit Unterstützung der Polizeiinspektion Schladming flächendeckende „Covid-Kontrollen“ in Lokalen, Gastronomie-Betrieben und in Skihütten durch. Dabei kam es bei mehr als 500 Kontrollen zu insgesamt zwölf Anzeigen. Auch die aktuell gültige Sperrstunde um 22 Uhr wurde kontrolliert. Dabei gab es keine Probleme.

Die mehr als 110 Polizistinnen und Polizisten stießen im Einsatz durchwegs auf Verständnis und Zustimmung. „Die Disziplin der Zuschauer und Urlaubsgäste in Schladming war hervorragend. Wir haben unsere Planungen eng mit dem Veranstalter abgestimmt. Das Einsatzkonzept hat sich einmal mehr bewährt“, sagte Bezirkspolizeikommandant und Einsatzleiter Siegmund Schnabl.

