Vortrag „Kunst und Stadtraum“ im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, 28. Jänner, findet im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) ein Vortragsabend statt. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. Zur Thematik „Rahmenbedingungen und Projekte von Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) in Wien“ spricht Martina Taig, die Geschäftsführerin von „KÖR“ ist. Der Eintritt zum informativen Vortrag mit dem Titel „Kunst und Stadtraum“ ist frei. Spenden nimmt das ehrenamtlich aktive Museumsteam (Leiterin: Brigitte Neichl) gerne entgegen. Nach ihren Erklärungen antwortet die Referentin auf Fragen der Zuhörerschaft. Besucherinnen und Besucher werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen gebeten. Gegen 19.00 Uhr endet die Zusammenkunft. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. Kontakt per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

An diesem Abend hört das Publikum wissenswerte Dinge über die Abwicklung permanenter und temporärer künstlerischer Projekte im öffentlichen Raum in der Stadt Wien. Im Zuge des Vortrages werden Voraussetzungen, Wettbewerbe, Aufträge, Förderungen und weitere einschlägige Belange behandelt. „KÖR“ im Internet: www.koer.or.at/

