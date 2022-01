Stadt Wien und Vrbo verlängern WTFG-Vereinbarung bis Ende 2024

Stadt Wien und Online-Marktplatz für Ferienimmobilien Vrbo, ehem. HomeAway, bestätigen die Verlängerung ihrer Vereinbarung nach §15(3) des Wiener Tourismusförderungsgesetzes (WTFG).

Wien (OTS) - Nach erneuter positiver Evaluierung haben sich die Parteien darauf verständigt, dass Vrbo bis vorerst 31. Dezember 2024 die Ortstaxe für alle Buchungen, die in den Anwendungsbereich der Vereinbarung fallen, gesammelt an die Stadt Wien abführt.

„Die Stadt Wien und Vrbo haben schon seit vielen Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft. Unsere gemeinsame Vereinbarung über die gesammelte Abführung der Ortstaxe nach dem Wiener Tourismusfördergesetz ist seit 2018 ein Vorzeigemodell für das Thema Sharing Economy auf nationaler wie auch auf EU-Ebene. Dass die Vereinbarung mit Vrbo nun bis Ende 2024 verlängert werden konnte, freut mich daher besonders“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Auch Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei der Expedia Group, begrüßt die Verlängerung: „Ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit mit der Stadt Wien in den kommenden zwei Jahren fortsetzen können. Gemeinsam haben wir einen zukunftsorientierten und transparenten Prozess geschaffen, der sich auch für die Vermieterinnen und Vermieter von Ferienunterkünften bewährt hat. Sie können sich weiterhin darauf verlassen können, dass die Ortstaxe automatisiert und ordnungsgemäß an die Stadt Wien abgeführt wird. Diesen Service übernimmt Vrbo für sie.“

Was sind die wesentlichen Vertragsinhalte mit Vrbo?

Die Vereinbarung enthält Regelungen unter anderem für eine koordinierte, gemeinsame Vorgehensweise in den Bereichen des Datenschutzes und der gesammelten Abführung der Ortstaxe zur Gewährleistung einer korrekten Abgabenentrichtung. Hierbei wird den beiderseitigen Interessen der Vermieterinnen und Vermieter sowie der Stadt Wien gedient. Vrbo führt seit 1. August 2018 die Ortstaxe für alle Buchungen für Ferienunterkünfte in Wien, die in den Anwendungsbereich der Vereinbarung fallen, gesammelt an die Stadt Wien ab, um die vollständige Einhebung der Ortstaxe sicherzustellen. Die Stadt Wien und Vrbo werden die Vermieterinnen und Vermieter von Ferienunterkünften in Wien regelmäßig gemeinsam auf deren gesetzliche Verpflichtungen hinweisen.

Über Vrbo

Im Jahr 1995 lancierte Vrbo eine neue Art des Reisens. Seitdem bringt Vrbo Hauseigentürmer mit Familien und Freunden zusammen, die einen Ort suchen, an dem sie gemeinsam ihren Urlaub verbringen können. Vrbo wurde gegründet, um Menschen den Raum zu geben, den sie brauchen, um den Alltag hinter sich zu lassen und einfach zusammen zu sein. Mittlerweile ist Vrbo zu einer globalen Gemeinschaft aus Reisenden und Besitzern von einzigartigen Ferienimmobilien auf der ganzen Welt geworden. Dank Vrbo lassen sich Strandhäuser, Ferienwohnungen, Blockhütten und alle anderen Arten von Ferienunterkünften ganz einfach buchen. Mehr Infos unter www.vrbo.com/de-at.

© 2021 Vrbo, ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. Vrbo und die Vrbo-Logos sind Warenzeichen von Vrbo.

