Viertelfestival NÖ findet 2023 im Waldviertel statt

Einreichungen zum Motto „Randerscheinungen“ bis 6. Juni 2022

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Viertelfestival NÖ macht nächstes Jahr vom 12. Mai bis 15. August im Waldviertel Station. Künstlerinnen und Künstler, Vertreter von Kulturinitiativen, Gemeinden, Vereinen und Schulen, aber auch Privatpersonen, die das Festival aktiv mitgestalten wollen, können ihre Projektideen zum Motto „Randerscheinungen“ bis einschließlich Montag, 6. Juni 2022, online beim Festival-Büro einreichen. Aufgrund der geographischen Nähe zur Tschechischen Republik ist dabei auch Grenzüberschreitendes möglich und erwünscht, sofern sich der Hauptstandort des Vorhabens im Waldviertel befindet.

Das Festivalmotto „Randerscheinungen“ umschließt Erscheinungen, Träume und Visionen an den örtlichen und kulturellen, aber auch an den sogenannten Rändern der Gesellschaft, für die anderswo kein Platz ist. Gleichzeitig kann eine Fokusverschiebung auf scheinbar Nebensächliches Bedeutung geben und nehmen; solcherart soll das Motto „Randerscheinungen“ den Austausch von Gedanken, die Diskussion und Kreativität beflügeln.

Wertvolle Unterstützung bei der Ausarbeitung der Konzepte bieten neben individuellen Beratungen (nach Vereinbarung) durch das Büro der Kulturvernetzung NÖ in Horn auch zwei Infoabende am Mittwoch, 30. März, im Syrnau in Zwettl und am Donnerstag, 31. März, im Salzstadl in Krems/Stein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Anmeldungen mit Angabe der Personenzahl sind unter e-mail evelyn.brenner @ kulturvernetzung.at unbedingt erforderlich.

Aus allen Einreichungen wählt eine Fachjury jene Projekte aus, die zur Umsetzung eingeladen werden. Das Viertelfestival NÖ stellt dabei den organisatorischen und werbetechnischen Rahmen sowie einen finanziellen Beitrag für die Durchführung zur Verfügung.

Nähere Informationen, Einreichstelle und Beratung für Projekte: Büro Waldviertel der Kulturvernetzung NÖ in Horn, 02982/53500, e-mail waldviertel @ kulturvernetzung.at und www.viertelfestival-noe.at.

