Die von der Bosheng International Co. Ltd organisierte virtuelle Ausstellung: China auf einem neuen Weg: Ein neues Kapitel der Entwicklung eines glücklichen neuen Tibet nun online (FOTO)

Beijing, China (ots) - Der Qomolangma überragt die tibetische Hochebene und der Fluss Yarlung Tsangpo rauscht vorbei. Damit erzählen sie die Geschichte der großen Veränderungen. Im Südwesten Chinas liegt das prächtige Tibet, das sich durch seine atemberaubende Schönheit und das hohe Glücksgefühl auszeichnet.

Im Jahr 2021 jährt sich die friedliche Befreiung Tibets zum 70. Mal. Die Autonome Region in Westchina hat in den letzten 70 Jahren große historische Veränderungen erlebt und in nur wenigen Jahrzehnten ein Menschheitswunder vollbracht, das Jahrtausende umspannt.

Tibet hat planmäßig das Ziel des "bescheidenen Wohlstands" umfangreich erreicht und die Menschen aller ethnischen Gruppen genießen nun umfangreiche und gleiche Rechte in allen Bereichen von Politik und Wirtschaft bis zur Gesellschaft. Gleichzeitig wurden auch die Glaubensfreiheit und die Kulturen der Minderheiten vollständig geschützt und kontinuierlich weiterentwickelt. Eine Reihe von internationalen Konferenzen wie die "China Tibet Tourism and Culture Expo" haben große Dynamik gezeigt. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern im Rahmen der Neuen Seidenstraßeninitiative hat ebenfalls Früchte getragen.

Die Online-Ausstellung "China auf einem neuen Weg: Ein neues Kapitel der Entwicklung eines glücklichen neuen Tibet" kann es Besuchern aus aller Welt nun ermöglichen, die Schönheit der Entwicklung, der Harmonie, der Kultur, der Solidarität und der natürlichen Umwelt in Tibet zu bewundern. Die Ausstellung wird hoffentlich dabei helfen, Tibet und die tibetischen Besonderheiten eindrucksvoll und anschaulich darzustellen und somit eine Brücke der Zusammenarbeit und des Austauschs zwischen Tibet und der Welt zu schlagen.

