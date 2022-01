Neue Ausstellung und aktuelle Kulturvermittlung

„Old Fashioned! Elfie Macek“ und „Mußestunde der Kaisertochter“

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab morgen, Donnerstag, 27. Jänner, ist im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt die Ausstellung „Old Fashioned! Elfie Macek“ zu sehen. Die 1942 in Wien geborene und in Wiener Neustadt lebende Künstlerin, Kulturpreisträgerin des Jahres 2009 der Stadt, gibt in der Kabinettausstellung Einblicke in ihr subtiles, mit Techniken in einer langen künstlerischen Tradition entstandenes Werk. Ausstellungsdauer: bis 27. Februar; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen unter 02622/373951, e-mail museum @ wiener-neustadt.at und www.museum-wn.at.

Weniger als Führung denn als lebendige Inszenierung versteht sich „Mußestunde der Kaisertochter“ im Stift Klosterneuburg: Die Erzählerin und Kulturvermittlerin Melanie Thiemer unternimmt dabei eine Reise zu bedeutenden Schauplätzen der Geschichte durch die Augen der Agnes von Waiblingen, der Frau des Markgrafen Leopold III. Die Türen zu den besonderen Schauplätzen im Stift öffnen sich am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Jänner, sowie am Sonntag, 6. Februar, jeweils um 16 Uhr; Treffpunkt ist beim Besucherempfang in der Sala terrena. Nähere Informationen unter 02243/411-182 und e-mail presse @ stift-klosterneuburg.at; Karten unter www.stift-klosterneuburg.at/event/mussestunde.

Alle Veranstaltungen gemäß aktueller Covid-19-Regeln und derzeitigem Stand.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse