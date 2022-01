Bis zu 1,5 Millionen sahen Fellers Aufholjagd beim „Nightrace“ im ORF

Wien (OTS) - Was war das für eine Aufholjagd von Manuel Feller im zweiten Durchgang beim gestrigen (25. Jänner 2022) „Nightrace“ in Schladming, nachdem in Durchgang eins der beste Österreicher auf Platz 24 platziert war! Bis zu 1,495 Millionen Skifans waren im zweiten Durchgang via ORF 1 live dabei, im Schnitt waren es 1,303 Millionen bei 40 Prozent Marktanteil (42 bzw. 59 Prozent in den jungen Zielgruppen). Durchgang eins um 17.40 Uhr sahen bis zu 922.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 42 Prozent Marktanteil (41 bzw. 45 Prozent bei den Jungen).

Auch die Streaming-Angebote zum Schladminger Nightrace 2022 wurden von den Wintersport-Fans wieder intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Ski alpin bisher in Österreich insgesamt 183.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 465.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 5,9 Millionen Minuten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at