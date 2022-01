PHARMIG mit neuer Leiterin für Finance, Human Resources und Support

Wien (OTS) - Ende letzten Jahres hat Mag. Astrid Schlegel die Verantwortung für den Bereich Finance, Human Resources und Support in der PHARMIG, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs übernommen.

Die Expertin mit langjähriger Berufserfahrung im industriellen Umfeld ist als Teil des PHARMIG Management Teams verantwortlich für den gesamten kaufmännischen Bereich des Verbandes sowie für die Personaladministration und -entwicklung innerhalb des 20-köpfigen PHARMIG-Teams. Darüber hinaus verantwortet Schlegel einen Teil der Serviceleistungen des Verbands für dessen Mitgliedsunternehmen, zu denen etwa die Abwicklung der Pharmareferentenprüfungen gehört.

PHARMIG-Generalsekretär Alexander Herzog zeigt sich begeistert über die bisherige Zusammenarbeit: „Astrid Schlegel bringt Expertise und langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Personalcontrolling und strategisches Personalmanagement in die PHARMIG ein. Als sehr breit aufgestellter Verband vertreten wir eine Vielzahl an Unternehmen mit unterschiedlichsten Portfolios und Tätigkeitsfeldern. Dabei ist es unser Anspruch, die Services, die wir für unsere Mitglieder bieten, höchst professionell auszuführen. Seit Oktober 2021 hat Astrid Schlegel bereits wesentliche Maßnahmen zur weiteren Erhöhung des Servicelevels im Verband umgesetzt.“

Astrid Schlegel sagt über ihr Engagement in der PHARMIG: „Insgesamt möchte ich mit klar definierten, digitalisierten Prozesse dazu beitragen, dass sich die Leistung des Teams in den eigentlichen Verbandsaufgaben der PHARMIG bestmöglich widerspiegelt. Das dynamische Umfeld der Verbandsarbeit erfordert für die Mitarbeitenden Rahmenbedingungen, die Effizienz und gesundes Arbeiten fördern. Ich freue mich, Teil dieses erfolgs- und leistungsorientierten Teams zu sein und tatkräftig die Zukunft des Verbandes, aber auch der pharmazeutischen Industrie in Österreich mitzugestalten.“

Ihr Studium an der WU Wien hat Astrid Schlegel als Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Berufsbegleitend absolvierte sie Weiterbildungen zur Certified International IAS/IFS Managerin sowie zur Certified International Controllerin. Astrid Schlegel ist darüber hinaus diplomierte Mediatorin, Certified IMAGO Professional Facilitator und ausgebildete Lebens- und Sozialberaterin. Ihr beruflicher Werdegang führte Schlegel in unterschiedlichen, auch leitenden Positionen in Finance und Controlling in Unternehmen aus Industrie, Medizintechnik und Pharma.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Jänner 2022), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA MA MBA

Head of Communications & PR

+43 664 8860 5264

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at