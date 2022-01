AVISO: Pressekonferenz „Projektstart Fachkräftebarometer“ mit Bundesminister Martin Kocher, 27.1.2022, 10 Uhr

Wien (OTS) - Der Fachkräftebedarf in gewissen Berufssparten stellt eine der Herausforderungen am Arbeitsmarkt dar. Das Bundesministerium für Arbeit startet daher in Zusammenarbeit mit Statistik Austria ein Projekt, um die Fachkräftesituation in Österreich in Zukunft mittels Online Tool abbilden zu können.

Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich zur Pressekonferenz „Projektstart Fachkräftebarometer“ ein.





Mit:

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit

Prof. Dr. Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor Statistik Austria

Zeit:

Donnerstag, 27. Jänner 2022, 10.00 Uhr

Ort:

Bundesministerium für Arbeit

Taborstraße 1-3

1020 Wien

Livestream:

https://streaming.ots.at/streaming/bma/

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu diesem Medientermin vor Ort zu entsenden.

Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist ausschließlich unter Einhaltung der 2-G-Regel (geimpft oder genesen) möglich. Zusätzlich ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Bitte weisen Sie beim Betreten des Hauses Ihren gültigen 2-G-Nachweis vor.

Wir ersuchen um Anmeldung unter: presse @ bma.gv.at



Außerdem haben Sie die Möglichkeit die Pressekonferenz virtuell unter dem oben angeführten Link zu verfolgen und im Rahmen der Chat-Funktion Fragen zu stellen. Dazu ersuchen wir Sie um Angabe Ihres Namens und des Mediums.





