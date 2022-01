ORF III am Donnerstag: „Politik live“-Sondersendung „Ängste, Mythen, Sorgen – Die Impfpflicht im ORF-III-Wissenschaftscheck“

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit „Die Tafelrunde“, Angelika Niedetzky in „Kabarett im Turm“ und „Dinner für Zwei: Lukas Perman & Thomas Smolej“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information nimmt die Ängste, Mythen und Sorgen rund um die Corona-Impfpflicht zum Anlass und macht am Donnerstag, dem 27. Jänner 2022, um 20.15 Uhr einen umfassenden „Wissenschaftscheck“: In einer 90-minütigen „Politik live“-Sondersendung konfrontieren ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer Expertinnen und Experten mit Mythen, Fake-News und Verschwörungstheorien rund um die Corona-Impfung. U. a. zu Gast sind Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen), Wissenschafter des Jahres Peter Klimek und Patientenanwältin Sigrid Pilz. Danach präsentiert Gerald Fleischhacker in der „Donnerstag Nacht“ eine neue Folge der „Tafelrunde“ mit Florian Scheuba, Angelika Niedetzky, Benedikt Mitmannsgruber und Malarina. Außerdem ist Angelika Niedetzky mit ihrem Programm „Danach“ zu Gast in „Kabarett im Turm“, bevor eine neue Folge von „Dinner für Zwei“ mit Lukas Perman und Thomas Smolej wartet.

Im Hauptabend steht die „Politik live“-Sondersendung „Ängste, Mythen, Sorgen – Die Impfpflicht im ORF-III-Wissenschaftscheck“ (20.15 Uhr) auf dem Programm: In den TV-Studios in St. Marx bitten Lou Lorenz-Dittlbacher und Reiner Reitsamer 13 Expertinnen und Experten zum großen Faktencheck zur kürzlich im Nationalrat beschlossenen Corona-Impfpflicht. Wo stehen wir in der Pandemie, welche medizinischen Vorurteile gibt es und sind diese berechtigt? Wie hat die politische Kommunikation stattgefunden und wie sieht diese im internationalen Vergleich aus? Wie gehen andere Länder mit der Pandemie um und welche juristischen Einwände gibt es rund um die Einführung einer Impfpflicht? Fragen, die die Bevölkerung beschäftigen – live mit Expertinnen und Experten diskutiert und analysiert. Neben Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Komplexitätsforscher Peter Klimek nehmen u. a. Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt, Patientenanwältin Sigrid Pilz, Intensivmediziner Arschang Valipour, Internist Siegfried Meryn, Molekularbiologe und Omikron-Experte Ulrich Elling, Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle, Kommunikationsexpertin Regina Maria Jankowitsch, Präsidentin des Verbandes der Österreichischen Impfstoffhersteller Renée Gallo-Daniel, Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk und ORF-Chefkorrespondent Roland Adrowitzer am ORF-III-Wissenschaftscheck teil.

Danach um 21.50 Uhr versammelt Gerald Fleischhacker die Kabarettistinnen und Kabarettisten Florian Scheuba, Angelika Niedetzky, Benedikt Mitmannsgruber und Malarina für eine neue Folge von „Die Tafelrunde“. Florian Scheuba bereitet wie kein Zweiter die Missstände des Landes humorvoll auf. Wie gut, dass es Angelika Niedetzky gibt – ihre Stand-ups zählen zu den lustigsten des Landes. Benedikt Mitmannsgruber ist einer der erfolgreichsten Kabarett-Newcomer Österreichs, mit seinem trockenen Humor räumt er seit Jahren alle Nachwuchspreise ab. Einer der spannendsten Shootingstars des Landes ist auch Marina Lackovic, der mit der rechtsaffinen Austro-Serbin Malarina ein großer kabarettistischer Wurf gelungen ist. Ein Wiedersehen mit Angelika Niedetzky gibt es um 22.45 Uhr in „Kabarett im Turm“, wenn sie ihr Programm „Danach“ präsentiert. Abschließend um 23.50 Uhr lädt Gastgeber Christoph Fälb Musical-Star Lukas Perman und Schauspieler und Regisseur Thomas Smolej zu einer neuen Ausgabe von „Dinner für Zwei“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at