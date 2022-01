Einladung zur Auftaktveranstaltung 150 Jahre Universität für Bodenkultur Wien

Montag, 31. Jänner 2022, ab 14 Uhr im Livestream auf boku.ac.at.

Wien (OTS) - Im Jahr 1872 öffnete eine kleine land- und forstwirtschaftlich ausgerichtete Hochschule im Palais Schönborn in der Laudongasse im 8. Wiener Gemeindebezirk erstmals ihre Tore. 150 Jahre später feiert sie als Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) nach dem rasanten Aufstieg zu einer der modernsten Life-Sciences-Universitäten Europas ihr rundes Gründungsjubiläum – ganz nach dem Motto „150 Jahre nachhaltig vorausschauen“ – und lädt am 31. Jänner zur Auftaktveranstaltung des Festjahres 2022. An diesem Tag endet auch die Amtsperiode von Rektor Hubert Hasenauer, der gemeinsam mit der neuen Rektorin Eva Schulev-Steindl besondere Gäste geladen hat, um mit ihnen einen Blick zurück, vor allem aber „voraus“ zu werfen. Gemeinsam mit den Sponsoren präsentieren sie die geplanten Highlights des Jubiläumsprogramms.

Einladung

Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum der

Universität für Bodenkultur Wien

Montag, 31. Jänner 2022, 14Uhr

im LIVESTREAM auf boku.ac.at

Begrüßung

Rektor Hubert Hasenauer

Moderation

Raffaela Schaidreiter (Leiterin ORF-Büro in Brüssel)

Blick zurück

Live-Performance

Sarah Mencari und Johannes Gschweidl

Diskussionsrunde

Hubert Hasenauer

Rektor der Universität für Bodenkultur Wien

Manfried Welan

Rektor emeritus der Universität für Bodenkultur Wien

Hermann Katinger

Professor für Angewandte Mikrobiologie

Was BOKU-Studierende bewegt

Talk mit

Nina Mathies

Stv. Vorsitzende ÖH BOKU

Michael Spiekermann

Climate Youth Delegate for Austria

Blick voraus

Live Poetry Slam

Estha Sackl

Diskussionsrunde

Eva Schulev-Steindl

Neue Rektorin der Universität für Bodenkultur Wien

Katharina Rogenhofer

Klimaaktivistin, Mitbegründerin von Fridays for Future Österreich und Sprecherin des Klimavolksbegehrens

Vanessa Debiais-Sainton

Head of Higher Education Unit, Europäische Kommission

BOKU Blaskapelle

Stimmen aus der Wirtschaft

Norbert Harringer, AGRANA

Christian Eckermann, Boehringer Ingelheim

Andreas Schrefl und Gerold Schneider, EGGER Group

Mark Topal-Gökceli, ÖBB

Kurt Weinberger, Österreichische Hagelversicherung

Erwin Hameseder, Raiffeisen Holding NÖ-Wien

Christoph Metzker, RWA Raiffeisen Ware Austria

Matthias Klemm, SAN Group

Peter Weinelt, Wiener Stadtwerke

LIVESTREAM und weitere Informationen zum Festjahr und zum Programm

auf boku.ac.at

