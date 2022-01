Launch der THOMAS SABO Frühjahr

Sommer-Kollektion 2022 – Ocean Vibes (FOTO)

Lauf/Pegnitz (ots) - Die neue THOMAS SABO Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 – Ocean Vibes – ist inspiriert von der Faszination des Ozeans und taucht ein in eine Welt voller Poesie, Dynamik und strahlend-leuchtender Blautöne. Fließende Formen und maritime Designs vereinen sich zu Schmuckstücken voller Energie.

Emotionen standen für das THOMAS SABO Designteam, geleitet von Creative Director Aurore Melot und Firmengründer Thomas Sabo, bei der Entwicklung der Ocean Vibes Kollektion im Mittelpunkt. Schwungvolle, dynamische Designs in 3D-Optik erinnern an die Kraft des Meeres und die Freiheit der Natur. Funkelnde, handgesetzte Steine in Farben von Dunkelblau über Aquamarin bis Weiß lassen schäumende Wellen erstrahlen und versprühen Sommerlaune.

Motive wie Delfine, die sich stilisiert an Ringen, Anhängern und Ohrringen an ihre Trägerin schmiegen, wie auch ein beweglicher Taucher als Statement-Piece stehen für die Vielfalt des Ozeans. Darüber hinaus vereinen zeitlose Heritage by TS Kreationen intensives Saphirblau und handpoliertes 925er Sterlingsilber und spiegeln die beruhigende Farbe des Meeres in präzise geschliffenen Schmucksteinen wider.

Ab dem 24. Februar 2022 ist die Ocean Vibes Frühjahr/Sommer-Kollektion 2022 von THOMAS SABO weltweit in allen Stores der Marke, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Juwelier- und Fachhandelspartnern erhältlich.

Weitere Informationen: http://oceanvibes.thomassabo.com/

High-Res Bildmaterial für redaktionelle Zwecke: https://nextcloud.thomassabo.com/s/QYMetNpXDnLnxbw

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen und bietet seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb an. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 70 Ländern mit eigenen Flagshipstores und Verkaufspunkten sowie über Wholesale-Partner und mit dem globalen Online-Shop unter www.thomassabo.com vertreten.

