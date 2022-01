ARI Motors: Elektrische Food Trucks für anspruchsvolle Caterer und Gastronomen

Die Food Trucks ARI 345 und ARI 458 sind für jedes Gastro-Konzept individuell konfigurierbar und werden in Österreich mit bis zu 2.600 Euro gefördert.

Wien/Leizpig (OTS) - ARI Motors erweitert sein Angebot an elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen um zwei Gastro-Mobile: das Lastentrike ARI 345 Food Truck (45 km/h) und den Kleintransporter ARI 458 Food Truck (80 km/h). Beide Modelle sind mit einer großzügigen Arbeitsplatte, einer stabilen Verkaufstheke sowie mehreren Schubladen und Fächern ausgestattet.

Dank der hohen Reichweite von bis zu 495 km und einer Zuladung von bis zu 500 Kilogramm bieten sie eine klimafreundliche Lösung für Gastronomen, die ihr kulinarisches Angebot an wechselnden Outdoor-Standorten anbieten wollen. Da sie keinerlei lokale Emissionen verursachen, eignen sie sich darüber hinaus optimal für den Einsatz in Innenräumen oder Messehallen.

Klimafreundliche Alternative zum Verbrenner

„Wir erhalten zunehmend mehr Anfragen von bestehenden oder künftigen Gastronomen, die ihr Unternehmen nachhaltig aufstellen wollen und eine elektrische Alternative zur bekannten Piaggio Ape suchen. Die Food Trucks sind unsere Antwort darauf“, so Thomas Kuwatsch, Mitgründer von ARI Motors.

Bei der Gestaltung des Gastro-Mobils haben Caterer und Gastronomen freie Hand. Möglich ist zum Beispiel der Einbau einer Kaffeemaschine oder eines Hot-Dog-Makers. Die Food Trucks sind in mehreren Längen erhältlich und bieten daher die ideale strombetriebene Fahrzeug-Basis für unterschiedlichste Gastro-Konzepte. „Ob mobiles Eiscreme-Fahrzeug, Smoothie-Verkauf oder Burrito-Mobil – das entscheiden die Kunden, möglich ist fast alles“, so Kuwatsch.

Mit den zwei Gastro-Fahrzeugen ARI 345 und ARI 458 bietet ARI Motors somit eine umweltfreundliche und individuelle Transportlösung für Gastro-Unternehmer. Die günstigen Preise der Food Trucks eröffnen zudem Neueinsteigern die Chance, mit überschaubarem Startkapital den Sprung ins Gastro-Gewerbe zu schaffen und sich von Anfang an nachhaltig aufzustellen. In Österreich wird der Kauf der elektrischen Leichtfahrzeuge aktuell mit bis zu 2.600 Euro gefördert.

Über ARI Motors:

Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH in Borna (bei Leipzig) smarte und günstige E-Mobile auf dem deutschen Markt an. Seit 2021 sind die Fahrzeuge von ARI Motors auch in Österreich erhältlich. Der Name ARI – japanisch für „Ameise“ – steht dabei sinnbildlich für das Leistungsvermögen, die Gewandtheit und Vielseitigkeit der ARI Elektrofahrzeuge. Die Plattform der E-Mobile liefert der chinesische Hersteller Jiayuan EV. ARI Motors konfiguriert diese Basis in der firmeneigenen Manufaktur in Ricany (bei Prag) und passt sie an europäische Qualitätsstandards an. Speziell konzipierte Fahrzeugaufbauten sorgen dafür, dass die Mobilitäts- und Transportbedürfnisse aller UnternehmerInnen optimal erfüllt werden. www.ari-motors.com

Weitere Pressefotos finden Sie in dieser Dropbox: https://www.ots.at/redirect/dropbox126



Link zur Youtube-Vorstellung des 458 Food Trucks: https://youtu.be/U1z-nSHox7E



Rückfragen & Kontakt:

Mario Helbig: helbig @ ari-motors.com bzw. Pascal Sperger: office @ smartandserious.com