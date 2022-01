Linda McCartney’s bringt Meat-Free-Farm mit vier Kühen in Wiener Innenstadt

Wien (OTS) - Mit „Veganuary“ wurde der Jänner zum Monat der rein pflanzlichen Ernährung. Linda McCartney´s, die Marke der meat-free Pionierin Linda McCartney, macht mit einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne auf die vielen guten Gründe aufmerksam, die für eine fleischfreie Kost sprechen. Mit kreativen Slogans wie „Flamegrill your burger, not the planet!“ & „MEAT” zeigt die Linda McCartney’s Veganuary Kampagne dabei globale Kernthemen heutiger Ernährung und seiner Effekte auf. Linda McCartney’s wählt dabei unkonventionelle Wege und lässt am 28. Jänner 2022 vier lebensgroße Kühe im Rahmen der „Meat-Free Farm“ im Herzen Wiens als moderne Pop-Art Installation auftauchen und lädt ihre Besucher*innen dazu ein, persönliche Botschaften zur Reduktion des Fleischkonsums, auf den grün-weißen Kühen niederzuschreiben.

Wolfgang Goldenitsch, (Linda McCartney’s, GF Mona Naturprodukte GmbH) blickt vorfreudig auf den Kampagnenstart: „42 % haben bei einer Umfrage von Marketagent gesagt, dass sie ihren Fleischkonsum aktiv verändern wollen. Wir hoffen, dass diese Kampagne einige Diskussionen an Österreichs Esstischen weiter anregt“

Bereits 1991 brachte Linda McCartney ihre Liebe zu Tieren, dem Planeten und dem Essen zur Gründung eines revolutionären vegetarischen Lebensmittelunternehmens. Seit ihrem offiziellem Österreich-Start im Juli 2021 legt die Marke Linda McCartney’s auch hierzulande ihr Hauptaugenmerk auf fleischfreie Produkte, die nicht auf Kosten von Tierleben oder dem Planeten produziert werden, und doch so schmackhaft sind, dass nie das Gefühl des Verzichts aufkommt!

