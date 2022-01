So geht Lehre in Österreichs Regionen

Die RegionalMedien Austria bringen eine Sonderausgabe für Lehrlinge und Unternehmen

Wien (OTS) - Lehrlinge als Stütze in regionalen Betrieben, Fachkräftemangel, Inputs für Lehrlinge und ihre Familien: Diese Woche setzen die RegionalMedien Austria voll auf das Sonderthema Lehre. Auch online auf MeinBezirk.at werden Beiträge dazu veröffentlicht.



Die Zahl der Neueinsteiger in der Lehrlingsausbildung ist zwar überraschend trotz Pandemie leicht angestiegen, trotzdem spüren Österreichs Betriebe einen starken Fachkräftemangel.

Die RegionalMedien Austria berichten in ihren aktuellen Ausgaben über die Situation in den einzelnen Bundesländern und Gemeinden: Wo werden besonders viele Lehrlinge gesucht, was für neue Ausbildungswege gibt es, und wo sind die Chancen nach der Ausbildung auf einen sicheren Job besonders hoch?

Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria, liegt das Thema auch deswegen besonders am Herzen, weil sich das Unternehmen nicht nur als Medium, sondern auch als "wichtiger Gestalter und Partner in den Regionen" versteht.

Die RegionalMedien Austria sind mit ihrem breiten Portfolio an digitalen und gedruckten Produkten sowie umfassenden Serviceleistungen ein erfolgreiches österreichweites Medienunternehmen und durch den Fokus auf lokale und regionale Nachrichten einzigartig am heimischen Markt. Mit ihren Marken MeinBezirk.at, BezirksBlätter, Woche, BezirksZeitung sowie BezirksRundSchau und RegionalZeitungen als Kooperationspartner sind die RegionalMedien Austria in jedem Bundesland im Digital- und Printbereich stark verankert. Die Medien der RegionalMedien Gesundheit und der Grazer runden das multimediale Angebot perfekt ab.

