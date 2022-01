SPÖ-Leichtfried/Einwallner: Polizistinnen und Polizisten verdienen besondere Wertschätzung – Corona-Bonus jetzt!

Aussagen des VSStÖ Wien „absolut inakzeptabel“

Wien (OTS/SK) - „Die Polizistinnen und Polizisten in Österreich sind jeden Tag rund um die Uhr für unsere Sicherheit im Einsatz und haben schon in ‚normalen‘ Zeiten einen besonders herausfordernden, anstrengenden und gefährlichen Beruf. In der Corona-Krise haben diese Belastungen jedoch enorm zugenommen, deshalb haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei nicht nur unsere besondere Wertschätzung, sondern auch endlich den versprochenen Corona-Bonus verdient“, so SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Das betont auch SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner und appelliert an Kanzler Nehammer, den versprochenen Bonus auszuzahlen. In diesem Zusammenhang weist Einwallner auch aktuelle Aussagen aus dem VSStÖ Wien zur Polizei als „absolut inakzeptabel“ zurück. ****

„Die Kolleginnen und Kollegen der Exekutive sind durch die Pandemie seit zwei Jahren besonders belastet – die Aufgaben sind mehr, vielfältiger und herausfordernder geworden. Dazu kommen noch die zunehmend aggressiven Demonstrationen von Impfgegnern mit manchmal auch gewalttätigen Handlungen gegen die Polizei – eine auch finanzielle Anerkennung dieser außergewöhnlichen Belastungen ist deshalb überfällig“, so Leichtfried.

Auch der SPÖ-Sicherheitssprecher verweist darauf, dass die Aufgaben für die Polizei immer mehr werden – etwa auch in Hinblick auf Kontrollen im Zusammenhang mit der verpflichtenden Schutzimpfung. „Unsere Polizei hat sich nicht nur schöne Worte, sondern Taten verdient. Wir haben schon mehrmals neben dem Corona-Bonus auch dienstrechtliche Verbesserungen gefordert, zuletzt vor einem Monat im Bundesrat. Leider haben ÖVP und Grüne unseren Antrag, der ganz konkrete Verbesserungen vorsieht, abgelehnt“, so Einwallner, der abschließend an die Regierungsparteien appelliert: „Die Polizei leistet gerade jetzt im Auftrag der Regierung und im Interesse der Gesellschaft Außerordentliches. Es ist Zeit, dass sie dafür auch etwas zurückbekommt.“ (Schluss) lp

