SPÖ-Holzleitner: Quote in Vorständen von Unternehmen notwendig!

Frauenanteil in Vorständen noch bei 8,5 Prozent – SPÖ-Frauen u.a. für verpflichtende Quoten in Vorständen von Unternehmen und Rechtsanspruch auf ganztägige gratis Kinderbetreuung

Wien (OTS/SK) - „Während die Quote in den Aufsichtsräten großer Unternehmen wirkt, geht es bei den Vorständen von Unternehmen nur im Schneckentempo voran“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf den „Mixed Leadership Barometer“ des Unternehmens EY. Demnach waren bei den im Wiener Börsen Index (WBI) gelisteten 55 Unternehmen per Jahresanfang nur 16 von 188 Vorstandsmitgliedern weiblich besetzt. Das ist ein Frauenanteil von 8,5 Prozent. ****

„Es braucht endlich verpflichtende Quoten in den Vorständen von Unternehmen. Die Unternehmenskultur in Österreich muss sich insgesamt ändern. Lange Sitzungen in den Abendstunden sind schwer mit Beruf und Familie vereinbar. Ein Blick in die skandinavischen Länder zeigt, dass es auch anders geht. Dort ist es selbstverständlich, dass Frauen und Männer am Abend Zeit für sich und die Familie brauchen“, so Holzleitner.

Die SPÖ-Frauen fordern neben verpflichtenden Quoten in den Vorständen von Unternehmen eine Arbeitszeitverkürzung, einen raschen Ausbau der Kinderbildung in ganz Österreich und einen Rechtsanspruch auf ganztägige gratis Kinderbetreuung. (Schluss) lp

